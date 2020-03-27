2020-03-27T13:26:48+03:00
Происшествия

Московский таксист перевел себе с телефона клиента 12 тысяч рублей

Жадный водитель обманом взял за проезд в 10 раз больше
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает жадного таксиста.В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает жадного таксиста.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратился житель Москвы 48-летний Алексей Ш. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой хитрого таксиста-мошенника, который обманом заставил Алексея заплатить за поездку более чем в 10 раз дороже оговоренного. Мужчина сел в автомобиль около метро на улице Академика Янгеля, водитель стал выполнять заказ, все шло как обычно. Уже на адресе, когда приехали в назначенное место, Алексей передал таксисту свой мобильный телефон, чтобы водитель сам перевел на свой счет оговоренную сумму. Таксист лихо стал клацать по экрану телефона и уже через минуту все было готово.

«Я забрал телефон и вышел из машины. Уже пошел домой, но вдруг что-то внутри дернуло, решил проверить - смотрю, а этот нехороший человек перевел себе 12 тысяч рублей, вместо оговоренной 1000. Я сразу звонить ему, думал, может человек ошибся, но нет. Таксист стал юлить, оправдываться, выпрашивать сутки на то, чтобы вернуть деньги, вроде как ситуация у него в жизни сложная. Ну я дал человеку сутки под честное слово, а он ожидаемо обманул. Пришлось писать в полицию, пусть ищут негодяя. Самое что обидное, он перевод сделал не с обычного счета, а с моей кредитной карты, а это дополнительные проценты и затраты. Надеюсь его скоро задержат и накажут.» - рассказал KP.RU Алексей Ш.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает жадного таксиста. Дело облегчается тем, что все данные о водителе есть в банке, ведь перевод с телефона Алексея был на личную карту таксиста. Дело остается за малым, найти и задержать. Сейчас возбуждено уголовное дело по пункту «Г» части 3 статьи 158 УК РФ - Кража с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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