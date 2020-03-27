В Москве задержали лже-сотрудника ФСБ, который обманывал граждан

Сотрудники ФСБ России совместно с МВД России задержали в Москве современного Остапа Бендера.

Известному в определенных кругах 65-летнему мошеннику Николаю Полянскому в интернете посвящено несколько сайтов, которые предупреждают о его противоправной деятельности. На этот раз уроженца Воронежской области взяли с поличным при получении 1 миллиона 850 тысяч рублей.

- Установлено, что Полянский вводил в заблуждение граждан, представляясь высокопоставленным сотрудником ФСБ России, и осуществлял деятельность, связанную с рейдерскими захватами коммерческих предприятий и оказанием помощи в уклонении от уголовной ответственности лицза денежное вознаграждение. Потерпевшим предлагалось написать заявление на имя Директора ФСБ России, которое якобы послужит основанием для решения проблемы. Кроме того, для начала решения вопроса Полянский настаивал на покупке дорогостоящего сувенира, который якобы будет подарен руководству ФСБ России, - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве рассказали, что в ходе обыска, проведенного сотрудниками силовых структур в машине и по месту жительства Полянского были обнаружены документы, имеющие отношениек противоправной деятельности, а также различная атрибутика ФСБ России, удостоверения МВД, ФСБ, СВР и Прокуратуры России.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769153" frameborder="0"></iframe> В Москве задержали липового сотрудника ФСБ.

ВНИМАНИЕ!

В связи с имеющейся информацией о причастности Николая Полянского к другим эпизодам противоправной деятельности, просим пострадавших граждан обращаться в правоохранительные органы по телефонам 84956001111, 84956764011 (дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве).