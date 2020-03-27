2020-03-27T18:15:15+03:00
Происшествия

В Севастополе скончался парень, упавший с 1000 метров из-за нераскрывшегося парашюта

Врачи 6 дней боролись за жизнь молодого человека
Наталия ЕРОШКИНА
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Врачи 6 дней боролись за жизнь молодого человекаВрачи 6 дней боролись за жизнь молодого человекаФото: СОЦСЕТИ
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31-летний житель Севастополя Алексей Ивахненко был доставлен в реанимационное отделение Городской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова вечером 21 марта с аэродрома «Юхарина балка» с тяжелейшими травмами. Врачи диагностировали у молодого человека множественные переломы и большую кровопотерю. Чтобы спасти жизнь парню, медиками было принято решение ввести его в искусственную кому. На протяжении 6 дней врачи боролись за жизнь Алексея, а родственники верили в чудо. Но повреждения оказались слишком обширными.

- Леша умер вчера поздно вечером, - сообщила kp.ru сестра молодого человека.

Напомним, 21 марта Алексей выполнял свой первый прыжок с парашютом. Молодой человек решил сделатьэто в тайне от всех и не рассказал о своих планах даже родителям и близким друзьям. В субботу утром он, никого не предупредив, отправился в аэроклуб на встречу своей мечте. Но во время полёта что-то пошло не так, купол парашюта не раскрылся до конца, и, парень упал на землю с высоты 1000 метров.

Первый прыжок, суливший радостные эмоции и заряд адреналина, унёс жизнь доброго жизнерадостного молодого человека. Причину этой ужасной трагедии теперь предстоит выяснить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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