Будут ли работать зоомагазины на карантине? Владельцы животных бьют тревогу

Владельцы домашних животных из-за ситуации с коронавирусом стали активно закупаться в зоомагазинах последние три недели. Люди боятся, что из-за введения карантинных мер зоомагазины закроют и будет дефицит.

- На следующий день после обращения президента, покупки зоотоваров выросли на 13%, в сравнении с цифрами на начало недели, - сообщили в компании «Эвотор». - В Москве и других городах, где власти объявили о закрытии непродовольственных магазинов, мы ожидаем резкий рост спроса на зоотовары в пятницу.

55 МИЛЛИОНОВ ДОМАШНИХ КОШЕК И СОБАК

Российские предприятия зообизнеса обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не приостанавливать работу специализированных магазинов.

- Сегодня в семьях россиян проживает около 18 миллионов собак и 37 миллионов кошек, а число зоомагазинов по всей стране превышает 12 тысяч. Примерно треть из них находится в Москве. Корма и товары для домашних животных не относятся к товарам первой необходимости, но для наших граждан они имеют очень важное социальное значение, - говорится в письме отраслевого издания «Зооинформ».

ЕСЛИ ВВЕДУТ ШТРАФЫ, ТОГДА ЗАКРОЕМСЯ

«Комсомолка» узнала, что происходит в зоомагазинах перед вероятным закрытием.

- Завтра со склада я привезу все оставшееся со вкусом лосося, - обещает покупательнице продавец магазина «Гаврик».

- Сколько привезете, столько заберу. А то все позакрывают… Как же мои бедные кошки? - озабоченно вздыхает клиентка.

- Значит, с субботы не закроетесь? - спрашиваю.

- Мы планируем работать, но кто его знает, как будет решен вопрос. Пока мы надеемся на это письмо (его содержание приведено выше, - ред.). И то, как все будет выглядеть. Если введут штрафы, тогда, конечно, мы закроемся. Не ждать же, пока оштрафуют тысяч на 500. Где их взять?

- Кормов берут больше?

- Люди, конечно, корма закупают. Особенно те, кто на время карантина на три недели уезжает из Москвы. Но запасы у нас есть. Мы заранее закупили, чтобы было. Если вдруг закроемся, позвоните, закажите, сами привезем. Кстати, цены мы пока не поднимали, потому что еще не делали новые закупки. Новые партии точно будут дороже. Некоторые поставщики цены подняли на все 50%, остальные на 15-20% так точно.

РАСПОРЯЖЕНИЯ О ЗАКРЫТИИ НЕ БЫЛО

В крупной сети магазинов «Динозаврик» полки также полны и три покупателя на весь магазин.

- Нет, мы не закрываемся, - радостно сообщил сотрудник, раскладывая большие упаковки кормов на полки. - Нам еще вчера сказали, что мы работаем. А корма да, скупают. Ведь еще наценок не было никаких. Завтра привезут две машины, но потом поставок не будет неделю — уйдут на выходные.

В магазине «Кот Филимон» насчет работы на следующей неделе пока ничего не знают.

- У нас один магазин в центре закрыли, - отозвалась девушка. - А наш завтра работает. Распоряжения о закрытии не было. Вы на всякий случай возьмите про запас пакет еды, чтобы не переживать за питомца. Ведь то, что продают в бакалейных магазинах, эконом качества. Еще у нас активно берут антиблошиные, глистогонные лекарства, ошейники и средства от клещей — сезон начинается.

В одном из сети магазинов «Бетховен» сразу сообщили, что с субботы уходят на выходные.

- Да, магазин закрывается на карантин до 5 апреля, а там как получится, - говорит консультант, поправляя товар. - Мы расположены при торговом центре, его администрация нам не разрешает продолжать работу. А так товара у нас полно, дефицита нет ни в чем, цены те же. Люди к карантину готовятся, кто-то закупается. Большинство берет впрок, потому что привыкли готовиться к худшему, надеясь на лучшее.

На горячей линии магазинов «Четыре лапы» сообщили, что все магазины продолжают работу в штатном режиме и по старому графику. Но цены подросли.

- В связи с огромным спросом, ажиотажем, цены на некоторые товары изменяются, - сообщила оператор. - Корма, наполнители и прочее в наличии есть. Работает доставка, но часть товара сейчас только самовывозом и надо уточнять наличие.

Российские предприятия зообизнеса обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не приостанавливать работу специализированных магазинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЕТКЛИНИКИ И ЗООАПТЕКИ РАБОТАТЬ БУДУТ, А МАГАЗИНЫ НЕ ВЕЗДЕ

А пока магазины планируют продолжать работу, глава Союза предприятий зообизнеса настроена не так оптимистично.

- В Москве приняты более жесткие, на мой взгляд меры, ситуация непробиваемая, - говорит генеральный директор Союза Татьяна Колчанова. - Зоомагазины пока под запретом. Их не рассматривают, как предприятия по торговле продовольственными товарами. Хотя по внешнеэкономическому коду наша продукция называется «Продукты питания для животных». По идее, корма можно причислить к продуктам питания и разрешить торговлю, но в Москве пока ничего добиться не удалось. Наше обращение пока ответа на получило.

В регионах ситуация иная. В Ленинградской области зоомагазинам торговля разрешена, их причислили к предприятиям особой необходимости. В Ростове-на-Дону такая же картина. Пока не знаем, как в других регионах, все решают губернаторы.

По словам Колчановой, ветклиники и отдельно стоящие зооаптеки будут работать. Но производителям лекарств для животных пока не разъяснили, придется ли им на неделю прерывать производственный цикл или нет.

Вместе с тем в Союзе фиксируют, что спрос на корма возрос многократно.

- Как говорят наши участники, скупают все, - поделилась Татьяна Колчанова. - Если раньше приходили брали один мешок корма, то сейчас берут, сколько унесут. После закрытия обычных магазинов, доставка через интернет-магазины, конечно, выход. Но только по кормам. Лекарства для животных продавать дистанционно у нас запрещено. Не дай бог заболеют! Ведь сейчас весна — это и клещи, и бешенство, что угодно. Ситуация сложная.

БРОШЕННЫЙ КУСОК КОЛБАСЫ — НЕ ЗАМЕНА СПЕЦИАЛЬНОМУ КОРМУ

- Мы просили включить корма для животных в список первоочередных продуктов, основываясь на международном опыте, - говорит Федор Борисов, исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных. - Но нам пока не ответили. В ЕС корма для домашних животных уже включены в товары первой необходимости, а у нас о домашних питомцах, к сожалению, забыли. Запрет работы зоомагазинов, где не скапливаются толпы, приведет к тому, что людям потребуется ехать за кормом в большие продуктовые магазины, где покупателей куда больше, как и вероятности опасных из-за коронавируса контактов. Когда нет возможности купить корм для животного, ему покупают обычную человеческую еду. Ошибка думать, что брошенный со стола кусок колбасы или мясо из бульона — адекватная замена специальным кормам. Очень непростая задача самостоятельно приготовить животному полноценный корм со всеми питательными компонентами. Если ситуация с недоступностью кормов растянется, это отрицательно скажется на здоровье животных.