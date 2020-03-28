Невероятно прекрасна: Полина Гагарина обнажилась в честь своего дня рождения

День рождения Полины Гагариной пришелся на разгар пандемии коронавируса. Поэтому певица не стала закатывать шумную вечеринку. Звезда отметила 33-летие в кругу своей семьи. В Инстаграме артистка поделилась с подписчиками (а их у Гагариной 7,9 миллиона) приятными эмоциями по этому поводу.

- 33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю. Главное, чтобы мы все были здоровы, сейчас это особенно актуально, а с остальным, друзья, мы справимся! Справимся вместе! Я вам обещаю ! С днём рождения меня, - написала Гагарина.

Вместе с постом о дне рождения Полина опубликовала фотографию, для которой она позировала явно обнаженной. Гагарину уже успели поздравить не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнему. Получила певица поздравления и от своих родных.

gagara1987 33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни.

Не так давно артистка пожаловалась в Инстаграме, что из-за слишком плотного гастрольного графика она похудела до рекордно низкой отметки.

- Праздники, тазики с оливье прошли мимо меня в этом году. Очень стремительно начался 2020. Мой вес показывает рекордные отметки, я так весила в 23 года. Силы вернулись, и я готова много работать, а тут отпуск, - рассказала Полина поклонникам. - Всё наоборот у меня. Но отдых необходим, так все говорят.

Впрочем, на опубликованной в Инстаграме фотографии он выглядит прекрасно – никакого намека на истощение.

Такой стройной Полина была далеко не всегда: певица годами вела борьбу с лишними килограммами. Десять лет назад певица была настоящей пышечкой – она сильно набрала вес, когда родила первенца. Тогда она поправилась до 80 килограммов. Но желание стать худой и здоровой в конце концов победило. Расстаться с весом ей помогла железная сила воли, спорт и правильное питание.

Артистка полностью изменила свой рацион: они перешла на дробное питание, теперь ест часто и понемногу. Полина убрала из своего холодильника все жирное, сладкое и калорийное. Исключила жареные блюда, выпечку, колбасу и прочие мясные полуфабрикаты. Артистка не ест красное мясо, предпочитая ему рыбу и морепродукты. В диете Полины — овощи, свежие или на пару (за исключением картошки, на нее табу), цельнозерновые злаки и много зелени. Обязательный пункт в расписании звезды - физические нагрузки: занятия в тренажерном зале, йога, бег.