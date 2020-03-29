2020-03-29T12:27:39+03:00
Наука

Таинственное явление, сопровождающее оплодотворение, обнаружили ученые

Зарождению жизни сопутствуют вихри, начинающие «бушевать» в яйцеклетке
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Таинство зачатие стало еще более таинственным.Таинство зачатие стало еще более таинственным.
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«В вихре событий» - у этого, казалось бы, исключительно иносказательного выражения нашелся непосредственный биологический смысл. Ученые Массачусетского технологического института (MIT), ведомые Никтой Фахри (Nikta Fakhri), зафиксировали загадочные волновые процессы, сопровождающие оплодотворение яйцеклетки - то есть, зачатие. Конкретно обнаружили и даже сфотографировали вихри, которые каскадами распространяются по ее поверхности. О феномене сообщил портал ScienceAlert, сославшись на научную публикацию в журнале Nature.

Фахри и его подопечные исследовали таинственное явление, наблюдая в микроскоп за оплодотворением икринок морских звезд, белки которых были подкрашены светящимися веществами. Они и позволили визуализировать вихри, проносившиеся по клеточным мембранам в течение нескольких минут после оплодотворения.

Волны, которые распространяются по яйцеклетке.

Волны, которые распространяются по яйцеклетке.

Ученые разобрались в сути процесса, но смысл его до конца не поняли. Лишь предположили, что вихри – волны турбулентности, выражаясь научно, каким-то образом направляют деление клетки определенным образом. Посылают миллиарды белков по конкретным адресам – местам, в которых формируются те или иные органы.

- Без этих белков, создающих волны, не было бы деления клеток, - проводит ScienceAlert слова ученого.

Исследователи полагают, что обнаружили некое фундаментальное явление природы, которое свойственно и живой и неживой материи, микро и макромиру. Вихрями зачем-то закручивается всё на свете – от галактик до циклонов и ураганов в атмосфере Земли и других планет. От электрических полей в сердце и мозге до, как выяснилось, белков в яйцеклетке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одно чудо природы: оплодотворенная яйцеклетка начинает светиться

Явление, которое наблюдали американские ученые из Северо-западного университета (Northwestern University), завораживает, пробуждает религиозные мысли, да и выглядит мистически. А наблюдали они вспышки света, которые сопровождали слияние яйцеклетки и сперматозоида. Прямо таки «искры жизни».

Как тут не поверить, что процесс зарождения новой жизни имеет все-таки божественное начало, а искры - это нечто, ниспосланное свыше. И самое удивительное: чем интенсивнее свечение, тем лучше результат оплодотворения, то есть превращения яйцеклетки в полноценный и здоровый эмбрион.

Однако у внутриутробного света есть и отнюдь не мистическое объяснение...

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Свет в яцеклетке тоже вспыхивает волнами.

Свет в яцеклетке тоже вспыхивает волнами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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