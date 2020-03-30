Фэн-шуй на апрель 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

1 апреля, среда

Один из пяти тяжелых дней лунного месяца. Только рутинные дела, которые вы можете делать буквально с закрытыми глазами. Помните, день имеет особенность затягивать все начатое. Соблюдайте осторожность буквально во всем.

Часы удачи: с 18.00 до 20.00.

2 апреля, четверг

Идеальный день для самопознания и самосовершенствования. Можно привести мысли в порядок, определиться с планами, целями и мечтами. Хороший момент для групповой, командной работы.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

3 апреля, пятница

У каждого сегодня будет возможность проявить свой потенциал. Энергии будет столько, что ее хватит на все серьезные начинания.

Не упускайте шанс сделать что-то важное. Постарайтесь направить энергию в нужное русло, иначе будет не избежать проблем и агрессии.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

4 апреля, суббота

Этот день необходимо посвятить себе. Своему здоровью, внешности и внутреннему миру. Благоприятно посещать массаж, баню, сауну, а также провести время в общении с приятными людьми или на природе. Сейчас есть возможность измениться к лучшему, стать совершеннее.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

5 апреля, воскресенье

Время духовных поисков. Сейчас мы острее чувствуем, интуиция на высоте, а внутреннему голосу можно верить на все сто процентов. Не упускайте возможность посмотреть фильмы, о которых давно мечтали и почитать книги из своего «листа желаний».

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

6 апреля, понедельник

День интеллектуальной и физической работой. Сегодня можно нагружать себя от души: работоспособность приятно удивит. Удачными будут и большинство начинаний.

Также хороший момент для завязывания новых знакомств, любовных встреч.

Главное сейчас не нарушать традиции и не идти против правил.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

7 апреля, вторник

Пик энергии. Бездействовать и лениться просто преступно. Начинайте строительство, кадровые преобразования. В этот день хорошо менять кардинально род деятельности. Не бойтесь ступать на совершенно новую стезю. Как известно, «смелость города берет»!

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

8 апреля, среда

День познания себя. Стоит остановиться и задуматься о своих целях и жизненных интересах. В вечном беге надо уметь находить время для себя и для своей души.

В этот день нельзя отказывать ближним в просьбах. Следует, по возможности, поучаствовать в благотворительности, помочь нуждающимся самыми разными способами.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

9 апреля, четверг

Не время для активных действий. Особенно, в сфере бизнеса. Не начинайте новых дел, лучше доводите по совершенства то, что уже начато.

Сейчас благоприятно совершить небольшое путешествие, если же это в силу разных причин невозможно, порадуйте себя прогулкой по живописным окрестностям.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

10 апреля, пятница

День благоприятен для большинства дел. Но особенно хорошо заниматься личными вопросами и проблемами. Налаживайте и восстанавливайте утраченные связи, миритесь с теми, с кем вы в ссоре, завязывайте новые знакомства. И постарайтесь в этот день не вступать в конфликты, они будут особенно затяжными.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

11 апреля, суббота

Идеальный день для публичных выступлений, работы в коллективе, умственных занятий.

В то же самое время, это не самый лучший день для здоровья. Постарайтесь соблюдать меры безопасности в общественных местах и не злоупотребляйте вредной едой.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

12 апреля воскресенье

Нейтральный день. Подходит для большинства домашних занятий и рутинной работы. Не ставьте перед собой глобальных и масштабных целей. Для великих дел будет более подходящее время. А сейчас лучше провести время с семьей.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

13 апреля, понедельник

День с «пророческими» свойствами. Сегодня можно понять, стоит ли вам делать то, за что вы взялись. Если на пути много препон, откажитесь от задуманного и направьте свою энергию в другое русло. В том случае, когда все идет, словно по маслу, продолжайте в том же духе.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

14 апреля, вторник

Отличный момент, чтобы прекратить тяготящие отношения и расставить все точки над i. Если не давать волю эмоциям и набраться терпения процедура пройдет довольно безболезненно. Есть шанс даже остаться товарищами.

Крайне неподходящий день для массовых мероприятий.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

15 апреля, среда

Благоприятный день для всех начинаний. Повезет во всем и завтра, так что будьте наготове и продумайте во всех подробностях свои планы.

Помимо новых дел, не забудьте про старые: следует исправить все недоделки.

Кроме того, сейчас необходимо поддержать ценные вам отношения. Если личные встречи невозможны, то стоит хотя бы созвониться.

Часы удачи: с 10.00 до 18.00.

16 апреля, четверг

Еще один счастливый и полный удачи день. Не упустите свою птицу счастья! Повезет не только в бизнесе и в хозяйственных делах. Если есть нужда поправить любовные отношения, не теряйтесь!

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

17 апреля, пятница

Ударного труда сегодня, к сожалению, не получится. Но праздно болтаться по офису не стоит. Начальство будет пристально наблюдать за работой подчиненных и сделает далеко идущие выводы. Возможно, зреют кадровые перемены, так что, постарайтесь не ударить лицом в грязь.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

18 апреля, суббота

Планы на этот день должны быть сугубо отдыхательные. Важно отдохнуть не только физически, но и морально. Помните, как и любое другое действие, отдых должен быть продуман и подготовлен.

Постарайтесь отключить телефон и не думать о рабочих заботах.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

19 апреля, воскресенье

Воскресенье также не подходит для усердного и кропотливого труда. Сегодня все должно быть сделано с удовольствием. Если дело идет, продолжайте. А без вдохновения будет только хуже.

Впрочем, садоводы могут вполне продуктивно заняться огородными хлопотами.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

20 апреля, понедельник

Стоит быть внимательным в обращении с деньгами. Велика вероятность потерять их. Зато окружающие люди сегодня будут особенно благожелательны: день наполнен радостью и улыбками. Вообще, эти сутки довольно продуктивные. Удастся сделать многое из того, что задумано.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

21 апреля, вторник

День под знаком разрушения. Удачи особой не сулит. А вот расстроить отношения сможет очень легко.

Из разрешенных занятий – все то, что требует разрушения – снос, начало ремонтных работ, а также разрыв изживших себя отношений. Остальное, по возможности, оставьте на потом.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

22 апреля, среда

Неплохой день для усиленной работы, новых начинаний. Однако дела не должны затрагивать финансовые вопросы. Особенно не стоит сейчас прибегать к кредитованию: постарайтесь не давать денег в долг и не берите их сами.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

23 апреля, четверг

Плохие показатели на удачу. Особенное предостережение от финансовой деятельности. А вот для рутинных дел – эти сутки вполне себе подходят.

Стоит тщательным образом относиться ко всей поступающей информации, возможно большое количество обмана.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

24 апреля, пятница

Отличный день. Все показатели удачи на высшем уровне. Принимаемся за любые дела. Особенно продуктивной выдастся вторая половина дня. Кстати, в этот день благоприятны новые знакомства и любовные встречи.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

25 апреля, суббота

Ну вот удача на этой неделе уже закончилась. Сегодня все дела будут идти через силу, и особого успеха ждать не придется. Не забывайте о близких и друзьях, напомните о себе хотя бы виртуально или по телефону.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

26 апреля, воскресенье

Фэн-шуй предостерегает от начала глобальных дел. Кроме того, необходимо по возможности отказаться от посещения мест с отрицательной энергетикой – больниц, кладбищ. А еще оградите себя от общения с «тяжелыми» людьми. Не стоит пытаться терпеть их выходки и шутки, просто отойдите в сторону.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

27 апреля, понедельник

Превосходное начало недели. В руках все должно спориться, а в голове появится немало полезных творческих и идей.

Хорошо делать перестановки, начинать новые проекты, а также собирать для этого команду единомышленников. Дела, начатые сейчас, сулят стабильную прибыль.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

28 апреля, вторник

Неплохой день, но не без запретов. Сегодня все мы очень «проницаемы», подвержены воздействию негатива. Нельзя в этот день ссориться, ругаться дурными словами и посещать места с отрицательной энергетикой. В противном случае, все это «прилипнет» к нам самим.

Напротив, постарайтесь нести в мир исключительно доброе слово и дело.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

29 апреля, среда

День возрождения, обновления. Не ленитесь начать все то, что совсем недавно валилось из рук. Сейчас совершенно другие обстоятельства. Все получится и принесет неожиданные дивиденды.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

30 апреля, четверг

Время подвести итоги, а также наметить планы на ближайшее будущее. Помните, итоги – это не просто факты, а еще и анализ происшедшего. Без выводов не будет дальнейшего развития, движения вперед.

Сейчас можно отправиться в магазин за большими покупками.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.