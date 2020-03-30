2020-03-30T11:33:58+03:00
Политика

Российские саперы собрали в Лаосе более 800 американских бомб

Отряд Международного противоминного центра завершил гуманитарное разминирование
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В ходе выполнения работ с октября 2019 года по март 2020-го российскими специалистами на территории свыше 10 гектаров было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов. Фото: Марина Лысцева/ТАССВ ходе выполнения работ с октября 2019 года по март 2020-го российскими специалистами на территории свыше 10 гектаров было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Российские военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ завершили совместное выполнение задач с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в районе аэродрома «Тхонгхайхин» (провинция Сиенгхуанг).

В ходе выполнения работ с октября 2019 года по март 2020-го российскими специалистами на территории свыше 10 гектаров было обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов.

- Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам, - отметили в Минобороны.

Американская кассетная бомба BLU-26 считается одной из самых смертоносных. В одной кассете может располагаться более сотни маленьких бомб, которые при падении часто не взрывались и превращались в противопехотные мины. Так как эти маленькие разноцветные мины имели яркую окраску, их часто подбирали дети...

Многие правозащитные организации требовали признать и запретить американские кассетные бомбовые кассеты. Но тщетно: тысячи лаосских детей погибли или стали калеками.

В 70-е годы прошлого столетия американские войска сбросили на Лаос более 2 миллионов тонн различных бомб.

Напомним, в октябре прошлого года в целях выполнения решения Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории страны направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС России в количестве 34 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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