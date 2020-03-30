Голые и напуганные: Нюша на карантине показала ягодицы, а Эмили Ротаковски сняла с себя все

Звездам на самоизоляции приходится развлекать не только себя, но и публику. И тут в ход идут все известные способы: песни, пляски, совместные прямы эфиры и, конечно же, обнаженка.

Запустила и возглавила это движение американская модель Белла Хадид, признанная в прошлогоднем исследовании The Sun самой красивой женщиной мира.

- Я и мой буррито просят вас оставаться дома! Не только из опасений за самих себя, но буквально ради целого мира и всех тех, кто любит вас, - призвала модель, опубликовав в Инстаграме снимок с голой грудью, прикрытой той самой мексиканской лепешкой. – Все мы должны слаженно сработать ради остановки распространения вируса, но люди всё ещё не понимают этого. Не будьте эгоистами!

bellahadid Белла Хадид на карантине

Известный метод, когда для привлечения внимания к серьезному тексту ставят кадры ню, сработал: фото собрало более 1,1 млн лайков и 4500 комментариев.

Еще дальше пошла коллега Беллы Эмили Ротаковски. Красавица-модель и актриса разместила в соцсетях фото, на котором полностью обнаженной позирует за занавеской. К счастью для мужской части аудитории, прозрачной. Правда, никакой глубокой мысли в этот кадр Эмили не вложила: только солнце и роскошное тело.

emrata Эмили Ротаковски на карантине

Не отстают от мировых звезд и наши: певица Нюша на карантине порадовала поклонников горячим кадром из смелой фотосессии. Шпильки, пояс для чулок и боди, обнажающее ягодицы - противостоять коронавирусу Нюша решила красиво. Правда, среди восхищенных подписчиков нашлись и моралисты, пристыдившие ее – «жену и мать» - за такую выходку.

nyusha_nyusha Нюша на карантине

53-летняя Наталья Штурм, которая в прошлом году стала бабушкой, показала на камеру, как убирается дома в нижнем белье.

- Я тут перемыла все полы, перебрала гардероб и в качестве вознаграждения получила предложение руки и сердца от моего друга с Ямайки. Так и написал: «Хочу на тебе жениться». И я ответила согласием – вдвоем убираться легче, - то ли пошутила, то ли и впрямь собралась замуж звезда девяностых.

nataliashturm Наталья Штурм на карантине

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Но даже больше оголенных женщин поклонников удивил Дима Билан. В карантинном дуэте с артисткой Black Star Клавой Кокой наш единственный победитель «Евровидения» станцевал перед зеркалом в черном купальнике. На видео Билан и Кока в какой-то момент меняются одеждой. «К такому жизнь меня не готовила», - не поняли прикола пользователи соцсетей.

- Этот челлендж в ТикТоке придумали иностранцы, а одной из первых его повторила Дженнифер Лопес, - просветил подписчиков артист и добавил, что позже покажет, сколько народу и как помогали ему натягивать на себя женскую одежду.

bilanofficial Дима Билан на карантине

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Это сигнал самки: "Спаси меня!"

Андрей Зберовский, психолог, профессор, доктор культурологических наук:

- Подобное женское поведение является стандартным для любых катастрофических событий в истории. Женщины стремились публично раздеваться в кризисные эпохи задолго до появления фото и видео, до издания газет и тем более – до эпохи Интернета и Инстаграмма. Так что, с пиаром на карантине, как подумали многие, это точно не связано.

Любая война, любая революция, любой голод, любая эпидемия – и на тебе: светские и не очень львицы перестают сдерживать свое желание раздеться где-нибудь в злачном месте и максимально выгодно показать свое тело. «Пир во время чумы» в дамском исполнении часто стереотипен: одеть красивое нижнее белье, втянуть живот, выпятить грудь и стараться показаться как можно большему числу людей. Разумеется – прежде всего, мужчинам.

Психолог Андрей Зберовский.Фото: Личный архив

Зачем они это делают? Ответ можно найти у наших предков – приматов, человекообразных обезьян. Наблюдения зоологов показывают: когда в период засухи группы шимпанзе начинают испытывать нехватку корма, они повышают свою мобильность, приходят в движение, выходят из привычных ареалов обитания. Из-за этого происходят случайные встречи различных групп обезьян. Разумеется, это сопровождается вспышками взаимной агрессии самцов, доходит и от откровенных драк группа на группу.

В этот момент времени самки также меняют свое поведение: они начинают всячески привлекать внимание самцов, как своих, так и проходящих мимо чужих. Поворачиваются к ним задом, призывно выгибают спину и т.д. Специалисты называют такое поведение самок – демонстрационным. Считается, что в момент опасности, когда есть нехватка ресурсов, логично увеличивается конкуренция между самками, которые должны доказать всем окружающим самцам, что есть смысл спасать и кормить именно конкретную самку (и ее детенышей)¸ а не других. Самки из разных групп стремятся не только не допустить потери своей «целевой аудитории самцов», но и расширить ее за счет чужих самцов: вдруг они окажутся более выгодными и успешными, чем уже имеющиеся. Так как сами самки между собой не дерутся, запускается «конкурс красоты», где победительница имеет самые высокие шансы на защиту со стороны самцов, на повышение своего социального ранг, на корм и на продолжение рода.

Скорее всего, именно этот древний поведенческий комплекс заставляет наиболее активных женщин вступать в между собой в эротически-показательные баттлы-состязания с целью сбора максимального количества лайков и комментариев. Такова их стратегия «выживания», стратегия мотивирования наиболее успешных самцов на «спонсорство», стратегия подачи сигнала в окружающий мир: «Посмотрите на меня! Я же еще так молода и хороша собой! Меня, точно, есть смысл спасать в первую очередь! Не забудьте про меня, я вам еще пригожусь!!!»

Данный вариант объяснения делает понятным, почему кризисы в обществе автоматически повышают сексуальную, в том числе показательно-демонстрационную активность у женщин – это, одновременно, повышает их шансы на личное спасение, плюс улучшает собственную самооценку и настроение. Потому что, одна из самых неприятных вещей для девушек – пассивное наблюдение за тем, как расцветают и набирают свою востребованность другие девушки. На это нужно ответить соответствующим симметричным образом, и фото в обнаженном виде в социальных сетях как раз и являются «ответным ударом».

Не будем критиковать обнаженных красоток за их поведение: таков голос генов в их крови. В конце концов, общество от этого только выигрывает: у мужчин также все поднимается (имеется в виду – настроение), а общество временно переключает себя от панических настроений и объединяется вокруг критики красавиц. Пока все спорят, ругаются и осуждают, глядишь, карантин уже и закончится.