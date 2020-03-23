"Не будьте эгоистами!": Обнаженная Белла Хадид и её буррито призвали всех оставаться на карантине

Белла Хадид, признанная в исследовании The Sun самой красивой женщиной мира, опубликовала в своём Instagram фото, на котором 23-летняя супермодель сидит на полу в брюках и кепке, прикрыв грудь рукой с буррито.

bellahadid Me and my burrito telling you to stay inside! not only for the sake of just yourself but also for literally the entire world and all of the people that you love .. Its crazy because all we have to do is work together to slow down this virus and people are still having trouble understanding that.. don t be selfish! meditate ! hang out with your dog/cat/fish! they are probably super excited to have your attention for 24 hours out of the day..!! learn how to knit ! tie die some socks ! write a poem to your mom ! I guess tiktok if that s what you re into ! find out your rising sign ! then learn about it ! and become ! a better person! anyways ... last thing ...not new news but... wash those damn hands people! to the people who are still working and the ones who can t ... I love you and i am thinking about you !..

- Я и мой буррито просят вас оставаться дома! Не только из опасений за самих себя, но буквально ради целого мира и всех тех, кто любит вас. Это безумие, что все мы должны слаженно сработать ради остановки распространения вируса, но люди всё ещё не понимают этого. Не будьте эгоистами!, - призывает Бела Хадид почти 30 миллионов своих подписчиков быть разумнее.

В комментариях и поклонники, и другие знаменитости с одобрением отозвались на публикацию Беллы. Снимок набрал больше миллиона лайков и 4,5 тысячи комментариев.

- И последнее: не новости, но всё же. Помойте свои чёртовы руки! Всем, кто до сих пор работает и всем, кто не может: я люблю вас и думаю о вас!, - заключила модель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

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