"Не будьте эгоистами!": Обнаженная Белла Хадид и её буррито призвали всех оставаться на карантине
Белла Хадид, признанная в исследовании The Sun самой красивой женщиной мира, опубликовала в своём Instagram фото, на котором 23-летняя супермодель сидит на полу в брюках и кепке, прикрыв грудь рукой с буррито.
- Я и мой буррито просят вас оставаться дома! Не только из опасений за самих себя, но буквально ради целого мира и всех тех, кто любит вас. Это безумие, что все мы должны слаженно сработать ради остановки распространения вируса, но люди всё ещё не понимают этого. Не будьте эгоистами!, - призывает Бела Хадид почти 30 миллионов своих подписчиков быть разумнее.
В комментариях и поклонники, и другие знаменитости с одобрением отозвались на публикацию Беллы. Снимок набрал больше миллиона лайков и 4,5 тысячи комментариев.
- И последнее: не новости, но всё же. Помойте свои чёртовы руки! Всем, кто до сих пор работает и всем, кто не может: я люблю вас и думаю о вас!, - заключила модель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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