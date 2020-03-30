Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду», не выходя из дома
«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.
Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам, не выходя из дома, с бесконтактной доставкой газеты. Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.
Подписка через сайт:
1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»
2. Выберите издание и сделайте заказ
3. Оплатите подписку удобным способом
4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка по СМС:
1. Выберите тариф подписки
Доступные тарифы подписки
Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма +50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов, абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн). Цены едины для всех регионов РФ. Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.
2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03
3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS
4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора
5. С мобильного счета будет снята сумма заказа
6. Последует звонок оператора
7. Сообщите адрес
8. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка Сбербанк Онлайн:
1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне
2. Введите код доступа
3. Выберите раздел «Платежи»
4. Введите в поиске «Комсомольская правда»
5. Заполните ФИО и адрес
6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон
7. Подтвердите оплату
8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора
9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки
10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
Подписка через сайт «Почты России»:
1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru
2. Выберите издание «Комсомольская правда»
3. Оплатите подписку удобным способом
4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик
При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца.
Есть вопросы? Пишите или звоните: 8-495-777- 02-82
ИСТОЧНИК KP.RU