2020-03-30T14:19:42+03:00
Общество

Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду», не выходя из дома

В условиях вызванного коронавирусом карантина доступна бесконтактная доставка газет
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Подпишите своих близких на «Комсомольскую правду», не выходя из домаПодпишите своих близких на «Комсомольскую правду», не выходя из домаФото: Евгения ГУСЕВА
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«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями на нашем сайте, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию.

Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам, не выходя из дома, с бесконтактной доставкой газеты. Ведь им сегодня как никогда важно знать, что реально происходит вокруг.

Подписка через сайт:

1. Зайдите на сайт в раздел «Подписные издания «КП»

2. Выберите издание и сделайте заказ

3. Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка по СМС:

1. Выберите тариф подписки

Доступные тарифы подписки

Доступные тарифы подписки

Внимание! Перед отправкой SMS убедитесь, что на вашем счету есть нужная сумма +50 руб. Услуга не доступна для корпоративных клиентов, абонентов с оплатой в кредит, а также по тарифам «Суперноль» (МТС), «Простая логика» (Билайн). Цены едины для всех регионов РФ. Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

5. С мобильного счета будет снята сумма заказа

6. Последует звонок оператора

7. Сообщите адрес

8. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка Сбербанк Онлайн:

1. Откройте приложение Сбербанк Онлайн на мобильном телефоне

2. Введите код доступа

3. Выберите раздел «Платежи»

4. Введите в поиске «Комсомольская правда»

5. Заполните ФИО и адрес

6. В «Назначении платежа» укажите: подписка на «Комсомольскую правду», количество месяцев, сумма, телефон

7. Подтвердите оплату

8. Когда деньги будут списаны, последует звонок нашего оператора

9. Сообщите оператору ФИО получателя и адрес доставки

10. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

Подписка через сайт «Почты России»:

1. Зайдите на сайт podpiska.pochta.ru

2. Выберите издание «Комсомольская правда»

3. Оплатите подписку удобным способом

4. Газета будет приходить в ваш почтовый ящик

При оплате подписки до 15 числа, вы сможете получать издание со следующего месяца.

Есть вопросы? Пишите или звоните: 8-495-777- 02-82

ИСТОЧНИК KP.RU

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