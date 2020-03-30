Свежие фрукты и овощи укрепят иммунитет

Не гречкой единой должен питаться человек, способный во всеоружии встречать и непогоду, и вирусы, и жизненные неурядицы. Крупы, безусловно, должны присутствовать в рационе человека, но без добавления белка, свежих овощей и фруктов, питание нельзя считать сбалансированным и здоровым.

Многие уверены, что полуфабрикаты или продукты высокой степени переработки – это самый быстрый и дешевый способ приготовить обед или ужин. Чтобы убедиться в обратном, достаточно посмотреть быстрые рецепты и свериться с ценниками в магазинах. Многие овощи и фрукты можно есть сырыми или в малообработанном виде, то есть времени на приготовление они заберут совсем немного. А вот пользы от таких блюд будет в разы больше.

Салаты, которые сегодня можно сделать из плодов и свежей зелени, станут источниками витаминов и микроэлементов. Обилие ингредиентов, которые можно найти в ближайшем продуктовом магазине, позволяет создавать множество вариаций витаминных комбо на каждый день. Редис, томаты, огурцы, перцы, капуста, свежая зелень в ассортименте - настоящие транспортеры здоровья. Они прекрасно борются с депрессией за счет аминокислоты тирозин и ряда других полезных веществ, а еще нормализуют артериальное давление, лечат мигрени и улучшают водный баланс.

Сегодня в ассортименте магазинов, например, в ближайшей «Пятёрочке», можно встретить уже готовые овощи для винегрета. Действительно, отварить свеклу бывает некогда, но это не повод лишать себя этого растительного рекордсмена по содержанию бора, марганца и железа. Именно эти вещества активизируют кроветворение и регулируют обмен веществ, поэтому свекла полезна людям в любом возрасте.

Первые блюда из овощей, в том числе супы-пюре, очень просты в приготовлении. Так, на столе может появиться тыква, которая заменяет аптечные поливитаминные комплексы и отлично справляется с задачей защиты организма человека от любого вредного воздействия. Или морковь - одно из старейших лекарств, которым уже четыре тысячи лет спасаются от болезней легких, органов зрения и кожи.

В качестве десерта можно предложить семье фрукты, а также приготовленные из них компоты, желе, выпечку. Вид блюда ограничивается только фантазией того, кто готовит. Впереди нерабочая неделя, которую нужно строго провести в самоизоляции, и это подходящее время, чтобы поэкспериментировать на кухне и начать формирование привычки здорового питания в семье.

Сегодня не только сезонные овощи и фрукты доступны в магазинах у дома – например, «Пятёрочка» предлагает своим покупателям более 30 видов продуктов категории «фреш» каждый день. Сейчас в универсамах сети за покупку овощей и фруктов в рамках акции «Повышаем иммунитет!»* будут начислять двойные баллы на «Выручай-карту». Поэтому самое время начать помогать своему организму справляться с внешними угрозами.

*Акция проходит в магазинах Москвы и Подмосковья и продлится до 5 апреля.