Потерял работу? «Пятёрочка» готова помочь!

Одна из крупнейших российских торговых сетей продуктовых магазинов у дома «Пятёрочка» предлагает поддержку тем, кто в попал в трудную ситуацию.

Люди всегда будут нуждаться в еде и покупать продукты. Поэтому продуктовая розница во все времена была и остается одним из наиболее надёжных и стабильных работодателей. Естественно, карантинные меры на эту отрасль не распространяются. Тех, кто оказался сейчас в непростой ситуации, но заинтересован в поиске работы, торговая сеть готова принять даже на временные должности. Востребованы специалисты самых разных направлений во всех регионах присутствия торговой сети, а это – Москва, Санкт-Петербург, европейская часть России, Урал и Сибирь.

«Мы понимаем, что многие отрасли переживают сейчас трудные времена, и люди временно остаются без работы. – отмечает директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина. - Мы готовы их поддержать и трудоустроить. «Пятёрочка» обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости. Поэтому сотрудники магазинов и распределительных центров точно будут обеспечены работой».

Уже сейчас открыт дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелёра и другие. Список вакансий пополняется ежедневно. Перед тем, как вы приступите к работе, компания проведет соответствующее обучение.

Особо отметим, что торговая сеть «Пятёрочка» - один из самых крупных работодателей страны. Для сотрудников компании действует прозрачная система карьерного роста, проводится обучение, существует понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков, корпоративные скидки. Возможна также компенсация детского отдыха в загородных лагерях, детские подарки на новый год и первоклашкам.

Посмотреть доступные вакансии и заполнить анкету можно на сайте https://rabota5ka.ru.