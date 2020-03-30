2020-03-30T17:55:54+03:00
Общество

Этот вирус нам поможет экономку поднять, но вряд ли ума прибавит

Об этом заявляет наш колумнист-философ, приводя свои аргументы
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovN
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чем более сытой, богатой становится страна, любая, тем больше в ней появляется всего лишнего и даже вредного.Чем более сытой, богатой становится страна, любая, тем больше в ней появляется всего лишнего и даже вредного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Чем более сытой, богатой становится страна, любая, тем больше в ней появляется всего лишнего и даже вредного. Больше всего из области развлечений. Взять, к примеру, праздничные фейерверки, от которых столько пожаров и выбитых глаз.

Когда страна переходит грань в излишествах и утехах, на нее накатывает беда, чтоб вразумить людей. И люди отказываются от лишнего. А это не только фейерверки, но и множество дребедени, которой забиты магазины. Миллион фитюлек, фенечек для легкомысленных женщин и мужчин не будет востребован. В первую очередь пострадают бизнесы: цветочный и парфюмерный. Маникюрщики и лэшмейкеры, массажисты и визажисты будут вынуждены задуматься о поиске более полезной работы. Труженики сферы развлечений: певцы, артисты, юмористы, создатели сериалов и телешоу отправятся на сельхозработы, в ЖКХ, на стройки, чтобы кормить себя нужной стране работой. А это такая армия здоровых, энергичных людей, которая обеспечит нам резкий экономический рывок. Только команда «Давай поженимся!» по моим прикидкам сможет на птицефабрике выращивать 25 тысяч кур. А это свыше 6 миллионов яиц в год!

Пятьдесят семь тысяч бесталанных актеров, сочинителей текстов, музыкантов, певцов, пиарщиков за два с половиной года построят скоростную железнодорожную магистраль «Москва — Сочи».

Простые люди, очнувшись от телешоу и от рекламы всего ненужного, окунутся в садово-дачные созидательные дела. И вновь наступит пора блаженства с фейерверками и развратом, с рекламой фенек и телешоу. Но закончится та пора очередною воспитательною бедою. И будет это идти по кругу еще многая лета, пока мы не поумнеем для светлой, здоровой жизни.

Мнение автора может не совпадать с мнение редакции.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
Новости 24
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве до 14 апреля введен режим самоизоляции
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас