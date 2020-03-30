Этот вирус нам поможет экономку поднять, но вряд ли ума прибавит

Чем более сытой, богатой становится страна, любая, тем больше в ней появляется всего лишнего и даже вредного. Больше всего из области развлечений. Взять, к примеру, праздничные фейерверки, от которых столько пожаров и выбитых глаз.

Когда страна переходит грань в излишествах и утехах, на нее накатывает беда, чтоб вразумить людей. И люди отказываются от лишнего. А это не только фейерверки, но и множество дребедени, которой забиты магазины. Миллион фитюлек, фенечек для легкомысленных женщин и мужчин не будет востребован. В первую очередь пострадают бизнесы: цветочный и парфюмерный. Маникюрщики и лэшмейкеры, массажисты и визажисты будут вынуждены задуматься о поиске более полезной работы. Труженики сферы развлечений: певцы, артисты, юмористы, создатели сериалов и телешоу отправятся на сельхозработы, в ЖКХ, на стройки, чтобы кормить себя нужной стране работой. А это такая армия здоровых, энергичных людей, которая обеспечит нам резкий экономический рывок. Только команда «Давай поженимся!» по моим прикидкам сможет на птицефабрике выращивать 25 тысяч кур. А это свыше 6 миллионов яиц в год!

Пятьдесят семь тысяч бесталанных актеров, сочинителей текстов, музыкантов, певцов, пиарщиков за два с половиной года построят скоростную железнодорожную магистраль «Москва — Сочи».

Простые люди, очнувшись от телешоу и от рекламы всего ненужного, окунутся в садово-дачные созидательные дела. И вновь наступит пора блаженства с фейерверками и развратом, с рекламой фенек и телешоу. Но закончится та пора очередною воспитательною бедою. И будет это идти по кругу еще многая лета, пока мы не поумнеем для светлой, здоровой жизни.

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