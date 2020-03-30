2020-03-30T18:06:48+03:00
Общество

«Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск по самым важным поправкам в Конституцию

Его можно получить 31 марта и 1,2 апреля
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«Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск по самым важным поправкам в Конституцию«Комсомольская правда» подготовила специальный выпуск по самым важным поправкам в КонституциюФото: Shutterstock
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Корреспонденты и обозреватели «КП» разбирались вместе с экспертами и читателями в значении самых важных поправок в действующую Конституцию. Поэтому на обложке — анонс:«Почему для меня важно проголосовать за изменения в Основной Закон России. Вопросы. Факты. Комментарии.»

Среди главных вопросов:

Чем не устраивала действующая Конституция?

Почему нам нужно защищать историческую память и зачем социальные гарантии закреплять в Основном Законе?

Кто отвечает за доступную и качественную медицинскую помощь?

Как вернуть уважение к людям труда?

Нужна ли современной семье законодательная защита?

Обязаны ли чиновники быть патриотами своей страны?

ВАЖНО!

Где получить спецвыпуск «Это мой выбор!»:

31 марта – в ежедневном номере «КП» в Москве и регионах

1 и 2 апреля - в еженедельном номере «КП» в Москве и регионах

Коллеги из газеты «Москва Вечерняя» также присоединились к спецпроекту.

31 марта вкладку по поправкам в Конституцию можно получить вместе с газетой «Москва Вечерняя». Номер раздадут в вестибюлях станций московского метро с 16 до 21 часа промоутеры в фирменных фартуках бренда. Полный список станций:

Волоколамская

Митино

Молодежная

Семеновская

Строгино

Щелковская

Электрозаводская

Автозаводская

Аэропорт

Белорусская

Водный стадион

Войковская

Домодедовская

Кантемировская

Каширская

Коломенская

Павелецкая

Речной вокзал

Сокол

Царицыно

Авиамоторная

Новокосино

Перово

Шоссе Энтузиастов

Алексеевская

Бабушкинская

Беляево

ВДНХ

Калужская

Коньково

Ленинский проспект

Проспект Мира

Профсоюзная

Рижская

Теплый стан

Ясенево

Белорусская

Добрынинская

Комсомольская

Краснопресненская

Курская

Новослободская

Октябрьская

Павелецкая

Парк Культуры

Братиславская

Кожуховская

Люблино

Печатники

Римская

Шипиловская

Алтуфьево

Бибирево

Бульвар Дмитрия Донского

Дмитровская

Менделеевская

Нагатинская

Нахимовский проспект

Отрадное

Пражская

Савеловская

Серпуховская

Тимирязевская

Тульская

Чертановская

Южная

Бульвар Рокоссовского

Красносельская

Красные ворота

Парк Культуры

Преображенская площадь

Проспект Вернадского

Сокольники

Университет

Черкизовская

Баррикадная

Беговая

Кузьминки

Октябрьское поле

Планерная

Полежаевская

Пролетарская

Рязанский проспект

Сходненская

Текстильщики

Тушинская

Улица 1905 года

Щукинская

ИСТОЧНИК KP.RU

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