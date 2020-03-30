ВЭБ.РФ и «Доктор рядом» обеспечат россиян бесплатной телемедицинской помощью

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и компания «Доктор рядом» объявили о запуске федерального проекта по обеспечению всех жителей России бесплатной телемедицинской помощью. С 30 марта россияне могут обращаться за дистанционными консультациями не только к терапевтам, педиатрам и врачам общей практики, но также к врачам «узких» специальностей. Консультации проводятся по самому широкому кругу вопросов, связанных с различными заболеваниями, не ограничиваясь противодействием распространению коронавирусной инфекции.

«В текущих условиях, когда для здоровья каждого человека крайне важен режим самоизоляции, возрастает потребность в дистанционных медицинских услугах. ВЭБ.РФ как институт развития видит одну из своих целей в том, чтобы облегчить доступ к телемедицине. Мы делаем это вместе с партнерской компанией «Доктор рядом». У квалифицированных врачей наших партнеров с сегодняшнего дня по всей России можно бесплатно получить онлайн-консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Дистанционные консультации врачей организованы с помощью мобильного приложения, сайта и специально выделенной телефонной линии. За помощью к терапевтам и педиатрам пациенты смогут обращаться круглосуточно, а к врачам «узких» специальностей – по предварительной записи. Бесплатная телемедицина будет доступна россиянам не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Проекты в области развития здравоохранения – это одно из важных направлений инвестиционной политики ВЭБ.РФ. Телемедицинские сервисы способствуют повышению доступности качественных медицинских услуг для населения, а формат удаленных видео-консультаций особенно актуален сегодня, в период вынужденного социального дистанцирования из-за вирусной угрозы. Поэтому в декабре 2019 года «Доктор рядом» и VEB Ventures – специализированная дочерняя компания ВЭБ.РФ – подписали соглашение об основных условиях финансирования проекта.

«Для такого масштабного и значимого проекта мы подключаем не только все наши ресурсы, но и возможности наших действующих партнеров. По мере его реализации мы будем подключать и другие сети клиник – московские и региональные, - отметил Денис Швецов, генеральный директор компании «Доктор рядом». - Это очень сложный проект, для реализации которого мы решили ряд важных задач, и не только обеспечили участие большего количества врачей, но и значительно усилили нашу ИТ-инфраструктуру. Мы убедились готовности платформы Доктор рядом к масштабному увеличению нагрузки и призываем россиян начать пользоваться телемедицинским сервисом для решения вопросов, связанных со здоровьем. Этот проект стал возможен благодаря активной социальной позиции и мощной поддержке ВЭБ.РФ».