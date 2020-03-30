2020-03-30T19:21:04+03:00
Общество

«Россети» полностью перевели общение с клиентами в онлайн

Коронавирус стимулировал электросетевую компанию к более активному переходу на дистанционную работу с партнерами
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Посмотрим на опыт «Россетей»Посмотрим на опыт «Россетей»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Любой кризис в первую очередь ломает закостеневшие и слабые компании, а гибкие и креативные предприятия преодолевают смутное время еще более мощными. Например, посмотрим на опыт «Россетей». Компания два года системно развивала свои цифровые сервисы, которые предоставляла клиентам дистанционно. Пандемия коронавируса заставила активировать усилия электросетевого холдинга. 17 марта гендиректор компании Павел Ливинский издал приказ все центры обслуживания клиентов перевести в режим онлайн. И вот с 30 марта пресс-служба холдинга сообщила – работа завершена.

Уже сегодня электросетевые предприятия группы компаний «Россети» благодаря контактам через интернет и телефонную связь предоставляют полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности.

Причем разработанные сервисы пользуются большой популярностью у клиентов. По данным на 18 - 28 марта в целом количество обращений клиентов к компании в дистанционном режиме выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2019 года. За тот же срок число звонков в контакт-центр увеличилось в полтора раза, а с помощью интерактивных сервисов – на 45%. Документы по уже обработанным заявкам направляются в электронном виде в личный кабинет клиента и по электронной почте.

Сейчас связаться с энергетиками группы компаний можно через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф, а также на приложении «Россети – личный кабинет», доступном на любых мобильных устройствах. Кроме того, для пользователей работает онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и телефоны горячих линий дочерних структур компании «Россети» (телефоны имеются на сайте электросетевого холдинга).

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