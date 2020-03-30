2020-03-30T18:50:16+03:00
Общество

«Просто спросить о COVID19»: Запущена справочная служба о коронавирусе

Здесь люди могут найти проверенную экспертами, достоверную информацию обо всем, что связано с вирусом, и обсудить ее с профессиональными докторами
Анастасия БОНДАРЕВА
Поделиться:
Запущена справочная служба о коронавирусеЗапущена справочная служба о коронавирусеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За полторы недели волонтеры питерского Фонда профилактики рака сделали почти невозможное — развернули новый и такой необходимый сейчас справочный сервис «Просто спросить о COVID19». Сюда можно обратиться и задать вопрос профессионалам, снять свои тревоги, понять надо ли вызывать врача, или ваши симптомы не требуют экстренной помощи.

— Это справочный сервис где люди могут найти проверенную экспертами, достоверную информацию обо всем, что связано с вирусом, и могут обсудить ее с обученными докторами, — рассказал порталу "Открытые НКО" о проекте Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профилактики рака. — Мы не даем в этом сервисе никаких медицинских рекомендаций, но предоставляем правильную информацию и помогаем ее интерпретировать, пообщавшись в чате с врачом. Таким образом, мы помогаем людям принимать правильные решения. Пользуйтесь, пожалуйста, но не обижайтесь, первое время могут возникать сбои. Мы будем крайне оперативно все исправлять.

В справочнике по COVID-19, который уже появился на сайте, можно найти ответы на самые важные и волнующие вопросы. Например, как отличить коронавирус от других респираторных инфекций, как долго вирус живет на поверхности, чем лечат от коронавируса, можно ли принимать ибупрофен, как ухаживать за человеком с симптомами COVID и как не заразиться при этом и многие другие.

Также можно получить персональную консультацию. Предварительно нужно пройти небольшой тест. Проанализировав ваши ответы на вопросы о возрасте, месте проживания, симптомах и наличии хронических заболеваний, система выдаст предварительную информацию и рекомендации, находитесь ли вы в группе риска и как вести себя дальше. Если у вас останутся вопросы, то обсудить их со специалистом можно будет уже в чате.

— Мы набрали более 50 врачей-волонтеров, которых будем подключать по мере нагрузки на справочный сервис, — рассказал Илья Фоминцев. – Также создали оргструктуру, которая занимается созданием и сбором достоверного контента для врачей. В ней работают переводчики, дизайнеры, верстальщики, научные коммуникаторы, журналисты. Информация собирается как пылесосом, проверяется, переводится на русский, классифицируется по разделам, укладывается в единую структуру.

Сейчас в разработке как раз еще два раздела: «Я врач. Где найти самые актуальные инструкции?» и «Что делать, если диагностировали COVID». Они появятся в ближайшее время.

— С помощью нашего ресурса мы можем значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения при помощи информирования населения по конкретным вопросам. Как минимум — разгрузить службу неотложной помощи, что неизбежно приведет к спасению значительного количества жизней тех, кто действительно в ней нуждается, — отмечают авторы платформы «Просто спросить о COVID19».

ВАЖНО

Проект будет пополняться новой информацией и возможностями. Но на его развитие и поддержание оперативной бесперебойной работы необходимы средства. Поэтому в Фонде профилактики рака будут рады любой помощи. Узнать, как помочь проекту, можно здесь.

Еще больше новостей из мира волонтерства и благотворительности - на портале Открытые НКО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За фейки об эпидемиях юрлицам будет грозить штраф в 5 миллионов рублей
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости