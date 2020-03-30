«Просто спросить о COVID19»: Запущена справочная служба о коронавирусе

За полторы недели волонтеры питерского Фонда профилактики рака сделали почти невозможное — развернули новый и такой необходимый сейчас справочный сервис «Просто спросить о COVID19». Сюда можно обратиться и задать вопрос профессионалам, снять свои тревоги, понять надо ли вызывать врача, или ваши симптомы не требуют экстренной помощи.

— Это справочный сервис где люди могут найти проверенную экспертами, достоверную информацию обо всем, что связано с вирусом, и могут обсудить ее с обученными докторами, — рассказал порталу "Открытые НКО" о проекте Илья Фоминцев, исполнительный директор Фонда профилактики рака. — Мы не даем в этом сервисе никаких медицинских рекомендаций, но предоставляем правильную информацию и помогаем ее интерпретировать, пообщавшись в чате с врачом. Таким образом, мы помогаем людям принимать правильные решения. Пользуйтесь, пожалуйста, но не обижайтесь, первое время могут возникать сбои. Мы будем крайне оперативно все исправлять.

В справочнике по COVID-19, который уже появился на сайте, можно найти ответы на самые важные и волнующие вопросы. Например, как отличить коронавирус от других респираторных инфекций, как долго вирус живет на поверхности, чем лечат от коронавируса, можно ли принимать ибупрофен, как ухаживать за человеком с симптомами COVID и как не заразиться при этом и многие другие.

Также можно получить персональную консультацию. Предварительно нужно пройти небольшой тест. Проанализировав ваши ответы на вопросы о возрасте, месте проживания, симптомах и наличии хронических заболеваний, система выдаст предварительную информацию и рекомендации, находитесь ли вы в группе риска и как вести себя дальше. Если у вас останутся вопросы, то обсудить их со специалистом можно будет уже в чате.

— Мы набрали более 50 врачей-волонтеров, которых будем подключать по мере нагрузки на справочный сервис, — рассказал Илья Фоминцев. – Также создали оргструктуру, которая занимается созданием и сбором достоверного контента для врачей. В ней работают переводчики, дизайнеры, верстальщики, научные коммуникаторы, журналисты. Информация собирается как пылесосом, проверяется, переводится на русский, классифицируется по разделам, укладывается в единую структуру.

Сейчас в разработке как раз еще два раздела: «Я врач. Где найти самые актуальные инструкции?» и «Что делать, если диагностировали COVID». Они появятся в ближайшее время.

— С помощью нашего ресурса мы можем значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения при помощи информирования населения по конкретным вопросам. Как минимум — разгрузить службу неотложной помощи, что неизбежно приведет к спасению значительного количества жизней тех, кто действительно в ней нуждается, — отмечают авторы платформы «Просто спросить о COVID19».

ВАЖНО

Проект будет пополняться новой информацией и возможностями. Но на его развитие и поддержание оперативной бесперебойной работы необходимы средства. Поэтому в Фонде профилактики рака будут рады любой помощи. Узнать, как помочь проекту, можно здесь.

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