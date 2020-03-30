2020-03-30T20:10:27+03:00
В мире

Чемпион мира по боксу показал, как надо бить жен во время карантина

Из-за ролика, в котором спортсмен колотит грушу-"жену", его лишили боксерской лицензии [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Билли Джо Сондерс является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весеБилли Джо Сондерс является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весеФото: EAST NEWS
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На время тотальной самоизоляции артисты, спортсмены, учителя и все остальные пытаются продолжать дома привычную деятельность. Однако, не всегда это занятие бывает безобидным.

Так, 30-летний британский боксер Билли Джо Сондерс, который является действующим чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе, решил шутки ради показать, как правильно бить жен, достающих своих мужчин во время карантина. Спортсмен записал ролик, в котором отрабатывал удары на боксерской груше, сопровождая их комментариями, в какой момент и куда стоит ударить подружку.

- Если твоя старушка тебя достает и ты пытаешься быть терпеливым и хладнокровным, то после шестого дня ты просто взрываешься, - приговаривает боксер на видео. - Она вдруг набрасывается на тебя, брызгая ядом, готовясь сказать, что ты забыл вымыть посуду или чем-то еще ее расстроил. А ты бьешь ей в челюсть. Она не понимает, что происходит, и ты ее добиваешь. Это должно сработать!

Видео стало вирусным в считанные часы, но за такой креатив боксера отнюдь не похвалили. Блогеры осудили Сондерса за пропаганду домашнего насилия, и ему пришлось удалить скандальный ролик. Однако, и это не помогло. Из-за публикации британский совет по контролю бокса принял решение приостановить боксерскую лицензию Билли Джо Сондерса.

- Я бы никогда не допустил домашнего насилия. Если я увижу, как мужчина бьет женщину, я его порву. У меня есть дочь, и если какой-нибудь мужчина тронет ее хоть пальцем, то ему конец. Извините, если я задел чувства женщин, - оправдался спортсмен.

А чтобы окончательно развеять сомнения, Сондерс пообещал пожертвовать 25 000 фунтов стерлингов благотворительным организациям по борьбе с насилием в семье.

Боксёр показал, как бить жён.

ИСТОЧНИК KP.RU

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