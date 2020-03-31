2020-03-30T20:36:18+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Люся - многогранная личность, и каждая черта ее характера отвратительна по-своему

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Лайфхак.

Если вам срочно нужно сделать умное лицо, то попытайтесь умножить в уме 294 на 387.

* * *

- Ты знаешь, биологи, оказывается, доказали, что тараканы могут жить и без головы!

- Могут. Но в голове им уютнее.

* * *

Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты.

Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.

* * *

Шутка из интернета.

Шутка из интернета.

* * *

Недавно узнал, что поручик Ржевский не из романа «Война и мир».

Теперь точно нет смысла это читать!

* * *

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живем мы на 9-м этаже.

* * *

Давайте не будем в связи с коронавирусом усукаблять ситуацию!

* * *

Мужики в гаражах и так собирались пить, а тут кто-то еще и про день рождения Уолта Диснея вспомнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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