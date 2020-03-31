Анекдоты: Люся - многогранная личность, и каждая черта ее характера отвратительна по-своему
Лайфхак.
Если вам срочно нужно сделать умное лицо, то попытайтесь умножить в уме 294 на 387.
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- Ты знаешь, биологи, оказывается, доказали, что тараканы могут жить и без головы!
- Могут. Но в голове им уютнее.
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Сейчас котам в лотки насыпают наполнитель, а раньше клали газеты.
Поэтому современные коты так плохо ориентируются в политической ситуации.
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Шутка из интернета.
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Недавно узнал, что поручик Ржевский не из романа «Война и мир».
Теперь точно нет смысла это читать!
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Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живем мы на 9-м этаже.
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Давайте не будем в связи с коронавирусом усукаблять ситуацию!
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Мужики в гаражах и так собирались пить, а тут кто-то еще и про день рождения Уолта Диснея вспомнил.
ИСТОЧНИК KP.RU