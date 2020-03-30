Колокольцев представил главу полиции по Приморскому краю

Глава МВД России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу Управления МВД России по Приморскому краю нового начальника – генерал-майора полиции Олега Стефанкова, назначенного на эту должность Указом Президента России.

- Министр обратил внимание, что решать служебные задачи сегодня приходится в достаточно сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В Министерстве создан Оперативный штаб, утвержден соответствующий План неотложных мероприятий, реализации которых уделяется самое пристальное внимание, – сообщила подробности встречи официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев также отметил специфику Приморского края, который играет важную роль в экономике Дальнего Востока, имеет богатые природные ресурсы и является одним из крупных туристических центров. Все эти факторы органы внутренних дел должны учитывать при организации своей деятельности.

Среди первоочередных задач Колокольцев потребовал от Стефанкова нарастить усилия по противодействию IT-преступности и снизить аварийность на дорогах.

СПРАВКА "КП"

Генерал-майор полиции Олег Иванович Стефанков работал в разных по своей специфике регионах, где приобрел большой управленческий опыт. Он начал службу в органах внутренних дел в 1995 году в должности оперуполномоченного по экономическим преступлениям в Ростове-на-Дону. В течение нескольких лет был первым заместителем начальника отдела на районном уровне, затем руководил работой оперативных служб в Министерстве внутренних дел по Республике Адыгея. Возглавлял криминальный блок в Управлении МВД России по Калужской области. Последние два года замещал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю - начальника полиции.