2020-03-30T21:43:09+03:00
Общество

Вопрос дня: От чего вам пришлось отказаться из-за карантина?

Введены ограничения для граждан в связи с коронавирусом
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Вопрос дня: От чего вам пришлось отказаться из-за карантина?Вопрос дня: От чего вам пришлось отказаться из-за карантина?
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Сергей ШЕСТОВ, глава ассоциации ветеранов «Вымпела»:

- Мой водитель, который мне и продукты привозит, сказал, что пробки исчезли, и он ко мне добирается из города очень быстро. Внуки мои разбросаны по всем городам и весям, и сейчас я их у себя на своем полугектаре и не вижу. Собака моя, йорк, стала проситься на прогулки чаще - ей хоть вообще дверь в дом не закрывай. А так - живу как жил.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Я и мои однопартийцы из-за коронавируса вынуждены отказаться от масштабного международного празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Была внушительная программа. Мы ждали в Москве и Ульяновске сотни делегаций со всего мира. Ну а теперь все это накрылось медным тазом - по всему миру ввели карантин и перекрыли границы. Но в странах, которые продолжают исповедовать социализм, вроде Китая, Вьетнама, Лаоса, Венесуэлы, Северной Кореи, юбилей вождя мировой революции, надеюсь, отметят как следует.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт Торгово-промышленной палаты:

- От спортзала отказался. От прогулок с нашей собакой отказаться невозможно: когда жена с ребенком устают - гуляю я. Встречи один на один вынужденно отменены, но поскольку интернет работает отлично, то продолжаем встречаться онлайн.

Леонид ПОПОВИЧ, Союз виноградарей и виноделов России:

- Мы надеялись на принятие в 2020-м трех законов, которые помогут развитию винодельческой отрасли, но сейчас все притормозилось. Кроме, конечно, самих сельхозработ - наши виноградари по всему югу страны уже пашут на полную катушку. А на принятие законов рассчитываем после завершения карантина.

Мария БУТИНА, журналист и эксперт по выживанию:

- Да ни от чего. Я понимаю, что сегодня - время уникальных возможностей для самосовершенствования. Я, например, сейчас занимаюсь курсами журналистики, работаю с RТ и редактирую 1200 страниц своих тюремных «американских дневников».

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- От дачи. Ненавижу долго находиться в замкнутом пространстве. Я в питерской квартире переживаю карантин тяжело, а на даче под Питером сейчас слишком холодно. Надеюсь, что это все закончится как можно скорее.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- От тренировок в бассейне пришлось... Наш тренер по водному поло прислал нам жесткие инструкции для сухих тренировок. Но занятия в бассейне они никак не заменят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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