Нарушила карантин: Ирину Шейк застукали в квартире экс-бойфренда Хайди Клум

Ирина Шейк рассталась с отцом своей дочери Леи, голливудским актером Брэдли Купером больше года назад. С тех пор рядом с ней не видели мужчин, за исключением ее коллег по подиуму и модной индустрии. Но теперь, похоже, Ирина начала новые отношения. 34-летнюю манекенщицу застали на прогулке с 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем.

Папарацци сфотографировали, как Ирина и Вито прогуливаются по улицам Нью-Йорка, оба в медицинский масках. Они о чем-то оживленно переговаривались, а потом отправились на улицу, на которой живет Шнабель. Вито открыл дверь в свои апартаменты и запустил Ирину внутрь. Тем самым, как негодуют западные таблоиды, Шейк нарушила не только социальную дистанцию (в Нью-Йорке, как и в Москве, нельзя приближаться друг к другу ближе чем на 1,5 метра), но и режим самоизоляции, отправившись в гости в чужой дом.

Хотя Вито Шнабель не красавец и совсем не богат, за ним числиться длинный список голливудских актрис и моделей, которых он очаровал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что именно происходит между русской моделью и владельцем нью-йоркской галереи, доподлинно неизвестно. Но за Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов. Вито прославился тем, что утешил многих знаменитых красоток после их громких разводов. Арт-дилер встречался с моделью Эль Макферсон, когда она рассталась с мужем-миллионером, и с актрисой Деми Мур, когда та вела бракоразводный процесс с Эштоном Катчером.

Затем он три года встречался с супермоделью Хайди Клум — прекрасная немка тогда как раз развелась с певцом Силом. Несмотря на разницу в возрасте в целых 13 лет, Вито был без ума от Хайди. И оставил ее только ради жены миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой. Дарья и Роман Аркадьевич как раз переживали кризис в браке, и дело у них шло к разводу. Именно тогда папарацци сфотографировали Жукову в объятиях Шнабеля на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц.

Супермодель Хайди Клум встречалась с Вито три года и была от него без ума.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последним «голливудским» трофеем Вито стала актриса Эмбер Херд, только-только расставшаяся с мужем Джонни Деппом и отвергнувшая миллиардера Илона Маска. Эмбер появлялась с Вито на концертах и спортивных соревнованиях, без смущения целуясь с арт-дилером на глазах папарацци.

Последним голливудским "трофеем" Вито стала актриса Эмбер Херд, экс-супруга Джонни Деппа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонников Ирины Шейк ее выбор разочаровал. Шнабель далеко не красавец, да и не особенно богат. Тем не менее, он чем-то очаровывает голливудских актрис и звезд подиума. Правда, ни один его роман долго не продлился: три года, проведенные с Хайди Клум, стали его личным рекордом. Так что его отношения с Ириной, скорее всего, тоже долго не протянут.

После расставания с отцом своей дочки Леи, голливудским актером Брэдли Купером, Шейк ведет достаточно закрытый образ жизни. Поклонники Ирины отмечают, что после разрыва с бойфрендом она только расцвела. И подозревают, что в ее жизни уже появился новый мужчина – мол, так невероятно выглядеть может только влюбленная женщина.

После разрыва с Купером Шейк вместе с дочкой переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Двухлетняя наследница звезды проводит одинаковое количество времени и с мамой, и с отцом. Когда Ирина занята на съемках и светских мероприятиях, девочку опекает Брэдли. Поговаривают, что актер был недоволен переездом бывшей возлюбленной в Нью-Йорк, потому что это создавало определенные проблемы в его общении с дочкой. Но со временем Купер смирился и стал регулярно наведываться в Нью-Йорк.