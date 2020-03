Вирусологи прикидывают: перекинется ли COVID-19 на кошек и собак

Сначала коронавирус обнаружили у двух собак в Гонконге, потом - у кошки в Бельгии. Что, мягко говоря, обеспокоило и без того озабоченное человечество.

Где домашние питомцы могли подцепить заразу? От кого? И что дальше – они умрут? А хозяева? Могут ли они – еще здоровые - заразиться от своих кошек и собак?

Огорчу сразу: точных ответов на животрепещущие вопросы нет. Но есть весьма правдоподобные гипотезы – выдвинуть их позволили обстоятельства, которые сопутствовали диагнозу.

Наличие нового коронавируса SARS-CoV-2 у собак из Гонконга – двух шпицов – продемонстрировали тесты, проведенные после того, как зараза была обнаружена у их хозяев. Шпицы при этом никаких признаков недомогания не проявляли. И потом не проявили. По сути, их проверили ради интереса.

Шпиц, у которого нашли коронавирус, перепугал многих владельцев домашних животных.

Примерно такая же история случилась и с бельгийской кошкой – с той лишь разницей, что чувствовала она себя плохо: тяжело дышала, ходила жидко и очень вонюче. Перепуганный хозяин с подтвержденным диагнозом COVID-19 вызвал ветеринаров из Университета Льежа (University of Liеge) - они забрали кошку и уже в лаборатории выявили коронавирусы у нее в фекалиях.

Однако вирусологи уверяют: пугаться рано. Серьезных – научно подтвержденных - доказательств того, что COVID-19 перекинулся на домашних животных, на самом деле нет. Пока нет.

- Те тесты на SARS-CoV-2, которые прошли домашние животные, показывали лишь наличие вирусного генома, а не самих живых вирусов, поселившихся и размножающихся в организме, - объясняет Сара Кэдди (Sara Caddy) вирусолог и хирург-ветеринар из Кэбриджского университета (Clinical Research Fellow in Viral Immunology and Veterinary Surgeon, University of Cambridge). – Поэтому положительный результат совсем не свидетельствует о том, что кошка или собака заразилась COVID-19.

А произойти могло следующее: либо питомцы принесли новые коронавирусы на себе с улицы, либо их «окропили» ими уже зараженные хозяева – буквально начхали.

Иными словами, кошки, собаки и прочие домашние животные представляют собой объекты, а точнее, шерстяные и пушистые поверхности, на которые, при случае, вирус может попасть со стороны – попасть и затаиться. Как на любом другом предмете. Ведь известно, что эти самые SARS-CoV-2 могут оставаться живучими и приставучими по несколько дней вне каких-либо организмов.

Кошка могла слизать налипшие на нее короновирусы, тем самым доставить их внутрь организма, а потом и наружу. А диарея и отдышка могли возникнуть от чего угодно. Хотя бы от тех коронавирусов – кишечного и респираторного, которые давно присутствуют в кошачьей популяции. Они, заражая через контакты естественными выделениями животных, как раз вызывают схожие симптомы.

Кот в маске - китайский. Реально ее носит.

Что ждать? Всего, что угодно. Способность нового коронавируса мутировать открывает перед ним широкие перспективы. В том числе и совсем нелюбезные людям и животным. Вирусологи не исключают того, что SARS-CoV-2 - в неком измененном виде - когда-нибудь перекинется от людей на кошек и собак, потом от них, снова изменившись, опять внедрится в людей. Но возможен и благоприятный исход – мутация, которая ослабит вирус. Такое, к примеру, случилось в 1918 году во время эпидемии "испанки" - смертельного гриппа, унесшего около 30 миллионов жизней.

Чтобы узнать, куда сейчас «идет процесс», в какую сторону и с какой скоростью, необходимы дополнительные исследования. В том числе кошек и собак. А пока их владельцам можно не паниковать. Даже при самом худшем сценарии шансы заразиться от своих питомцев несравненно меньше, чем от соседей, пригласивших вас пожарить шашлычок вместо того, чтобы соблюдать карантин.

Можно успокоиться, но не расслабляться.

СВЕЖИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕДИКОВ

Собак и кошек – в самоизоляцию, людям – чихать в локоть

К уже известным правилам поведения с домашними животными, а именно : мыть руки после того, как вы погладили питомца, следить за его состоянием и регулярно убирать его место, специалисты добавляет следующее: ограничить контакты кошек и собак с посторонними людьми, избегать мест массового скопления и тех и других. То есть, братьям меньшим предписывают такую же самоизоляцию, как и старшим.

- Не чихайте на своих питомцев, - добавляет свою рекомендацию Сара Кэдди. – Чихайте в локоть, если уж приспичит.