2020-03-31T12:47:33+03:00
Общество

Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом

По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Поделиться:
Изменить размер текста:

За первые полторы недели открытия центров волонтеры обзвонили порядка 516 393 человек. В основном это пенсионеры, пожилые, а также ветераны. Волонтеры рассказали им о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости находиться дома в этот период. Активисты предложили гражданам доставку продуктов, лекарств, медизделий и пр. на дом. Центры “Единой России” функционируют с 19 марта.

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи пандемией коронавируса в Калуге совместно с социальными службами уже обработал 637 поступивших обращений граждан. Волонтеры помогают пожилым, одиноким пенсионерам и ветеранам ВОВ покупать продукты питания, лекарства и оказывают другую необходимую помощь.

«Для того чтобы справиться с этой непростой ситуацией, важно действовать максимально сосредоточенно, используя имеющиеся ресурсы, в том числе партии «Единая Россия». Наша задача – помочь прежде всего самым уязвимым категориям граждан. Самое малое, что могут для них сделать волонтеры, - оказать помощь в покупке и доставке продуктов питания, медикаментов, дезинфицирующих средств. Будем делать эту работу до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», - заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Он добавил, что волонтерские группы созданы при местных отделениях «Единой России» во всех районах области. В качестве добровольных помощников к их работе привлечены более 800 членов партии, депутатов, а также активисты организаций «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия».

Кроме того, в рамках партийного проекта «Народный контроль» единороссы контролируют цены на продукты питания и лекарства, в рамках проекта «Чистая страна» содействуют организации дезинфекции общественного транспорта.

Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак подчеркнул, что партия выделила дополнительный спецтранспорт для поликлиник столицы - всего им передадут 20 новых автомобилей. На территории Новосибирска партия компенсирует расходы на такси для медиков, которые посещают самоизолированных пациентов, в Тыве партия также выделила врачам дополнительный транспорт. В Карелии члены партии ЕР оперативно внесли поправки в бюджет для того, чтобы приобрести 15 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц региона.

Для Псковской области партия закупила более 200 тысяч масок, а для Белгородской - более 16 тысяч средств индивидуальной защиты для сотрудников Старооскольской больницы.

На сайте партии “Единая Россия” отмечается, что членам партии удалось договориться с Минобрнауки РФ. Теперь участие в волонтерской деятельности учитывается в учебном процессе или производственной практике студентов.

Также ранее партия из-за вспышки коронавируса урезала расходы на проведение выборов, которые должны состояться в текущем году. Сокращены расходы ЕР на транспорт и другое.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом
По всей стране начали работу волонтерские центры “Единой России”. Они оказывают помощь гражданам из группы риска во время пандемии. На данный момент в них работают 76 327 активистов
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
Новости 24
Коронавирус в Испании: число жертв превысило восемь тысяч человек
Госдума изменила правила обязательного техосмотра
Российские ученые установили связь COVID-19 с лишним весом
Косачев прокомментировал закон об ответственности за нарушение карантина
Угрожает не только коронавирус: NASA собирается нанести удар по летящему к Земле астероиду
Истребитель Су-57 выполнил несколько тысяч испытательных полетов
Полиция перевела для мигрантов памятки о профилактике коронавируса
В Минздраве заявили, что Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом
Полицейские рассказали, какие схемы используют преступники, отнимая жилье
Мишустин заявил, что правительство России будет расширять перечень мер поддержки во время пандемии коронавируса
Победила коронавирус в 95 лет: Женщина рассказала, как справилась с болезнью
Вступление в силу закона о запрете продажи гаджетов без российского ПО перенесли на 2021 год
69 процентов россиян верят, что алкоголь сможет защитить от коронавируса
Заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 73 российских регионах
За сутки в России от коронавируса погибли восемь человек
Экипаж МКС могут отправить на карантин из-за обязательной изоляции для всех прибывших в Казахстан
Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков
Кинотеатры посчитали сборы за последние выходные марта
В Москве из-за коронавируса люди чаще обращаются к психологам и репетиторам
В Госдуме одобрили штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантина здоровыми гражданами