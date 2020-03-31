Волонтерские центры ЕР по всей стране помогают гражданам в борьбе с коронавирусом

За первые полторы недели открытия центров волонтеры обзвонили порядка 516 393 человек. В основном это пенсионеры, пожилые, а также ветераны. Волонтеры рассказали им о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, а также о необходимости находиться дома в этот период. Активисты предложили гражданам доставку продуктов, лекарств, медизделий и пр. на дом. Центры “Единой России” функционируют с 19 марта.

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи пандемией коронавируса в Калуге совместно с социальными службами уже обработал 637 поступивших обращений граждан. Волонтеры помогают пожилым, одиноким пенсионерам и ветеранам ВОВ покупать продукты питания, лекарства и оказывают другую необходимую помощь.

«Для того чтобы справиться с этой непростой ситуацией, важно действовать максимально сосредоточенно, используя имеющиеся ресурсы, в том числе партии «Единая Россия». Наша задача – помочь прежде всего самым уязвимым категориям граждан. Самое малое, что могут для них сделать волонтеры, - оказать помощь в покупке и доставке продуктов питания, медикаментов, дезинфицирующих средств. Будем делать эту работу до тех пор, пока ситуация не стабилизируется», - заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Он добавил, что волонтерские группы созданы при местных отделениях «Единой России» во всех районах области. В качестве добровольных помощников к их работе привлечены более 800 членов партии, депутатов, а также активисты организаций «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия».

Кроме того, в рамках партийного проекта «Народный контроль» единороссы контролируют цены на продукты питания и лекарства, в рамках проекта «Чистая страна» содействуют организации дезинфекции общественного транспорта.

Секретарь генерального совета партии “Единая Россия” Андрей Турчак подчеркнул, что партия выделила дополнительный спецтранспорт для поликлиник столицы - всего им передадут 20 новых автомобилей. На территории Новосибирска партия компенсирует расходы на такси для медиков, которые посещают самоизолированных пациентов, в Тыве партия также выделила врачам дополнительный транспорт. В Карелии члены партии ЕР оперативно внесли поправки в бюджет для того, чтобы приобрести 15 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц региона.

Для Псковской области партия закупила более 200 тысяч масок, а для Белгородской - более 16 тысяч средств индивидуальной защиты для сотрудников Старооскольской больницы.

На сайте партии “Единая Россия” отмечается, что членам партии удалось договориться с Минобрнауки РФ. Теперь участие в волонтерской деятельности учитывается в учебном процессе или производственной практике студентов.

Также ранее партия из-за вспышки коронавируса урезала расходы на проведение выборов, которые должны состояться в текущем году. Сокращены расходы ЕР на транспорт и другое.