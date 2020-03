Энтеросорбенты против COVID-19: эффективный путь профилактики заражения

Ситуация кардинально изменилась после вспышки коронавирусной инфекции в Ухане (Китай), буквально за считанные недели охватившей практически весь мир. Учитывая масштабы заражения, вопросы профилактики передачи этой инфекции стоят едва ли не острее поиска путей эффективной терапии.

Угроза с историей

Еще в конце 2002 г. появился первый коронавирус, способный вызывать тяжелое острое респираторное расстройство у людей (SARS-CoV). На смену SARS-CoV в 2012 г. пришел новый вид коронавируса MERS (MERS- CoV), являющийся возбудителем ближневосточного респираторного синдрома. Распространение инфекции ограничилось Аравийским полуостровом и привело к 2,35 тыс. заражения с 866 смертельными исходами. Коронавирусная инфекция протекала на локальной географической территории и потому не получила широкой освещения среди общественности [1].

Ситуация кардинально изменилась в конце 2019 – начале 2020 г., когда о коронавирусной инфекции постепенно заговорил весь мир. Виной тому стал новый вид SARS-CoV-2, способный вызывать у человека коронавирусное заболевание – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Он представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус и предположительно является рекомбинантом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению другим вирусом.

Мутация не во благо

Вирусологи и эпидемиологи отмечают высокую нестабильность и вирулентность нового коронавируса. По последним данным в мире циркулирует несколько штаммов вируса SARS-CoV-2 и он продолжает мутировать, что затрудняет диагностику и лечение вызываемого им заболевания [2].

Коронавирус способен вызывать серьезные нарушения в работе дыхательной системы человека, а инфицирование им может приводить к тяжелым последствиям с относительно большим числом летальных исходов. Кроме дыхательной системы, в процесс вовлекаются другие органы и системы организма, ухудшается течение сопутствующих заболеваний.

Клиническая картина

Клиническая картина новой коронавирусной инфекции, возникшей в 2019 г. - COVID-19 («Coronavirus disease 2019»), сопровождается симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (5%), диарея, тошнота, рвота, сердцебиение. У детей возможен абдоминальный (тошнота, рвота, боли в животе) и/или диарейный синдром, который нередко проявляется у детей при респираторных инфекциях в первые 5-6 суток. В клинической картине наблюдается интоксикация разной степени выраженности, требующая назначения соответствующей терапии [3].

Мониторинг равно лечение

На сегодняшний день общедоступной и доказанной эффективной этиотропной терапии COVID-19 не существует. В перечень возможных к назначению средств этиотропной терапии инфекции входит ряд препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции, а также препараты интерферона. Кроме того, в случае потенциально предполагаемой эффективности представляется возможным назначение медикаментов off-label. Разработка средств этиотропной терапии продолжается.

Это означает, что медицинская помощь сводится к мониторингу состояния пациента с целью своевременного выявления признаков клинического ухудшения. При этом назначение соответствующей терапии происходит в соответствии с состоянием больного [1, 3].

От кашля до диареи

Людям, инфицированным SARS-CoV-2, как правило, требуется поддерживающая патогенетическая и симптоматическая терапия. Согласно последним данным, наиболее частыми симптомами заболевания являются повышенная температура тела, сухой или с небольшой мокротой кашель, чувство усталости, заложенность носа, боль в горле. Среди других симптомов у пациентов с COVID-19 нередко встречаются расстройства пищеварения (в частности, диарея) [4]. По данным разных стран на долю диареи при COVID-19 приходится от 3.7% [5] до 24% [6] и даже 29% [7], что может представлять отдельную медицинскую проблему как в амбулаторных условиях, так и в стационарах. Более того, в недавних исследованиях установлено, что для пациентов с пищеварительными симптомами характерно более длительное время от манифестации заболевания до госпитализации, а их прогноз хуже, чем у пациентов без пищеварительных симптомов [7].

Анализ литературы, показал, что Полисорб МП оказывает не только детоксицирующее воздействие на организм больного, снижая уровень молекул средних масс (МСМ) в крови, но и обладает корригирующим влиянием на процессы перекисного окисления липидов, а также проявляет другие свойства (антиоксидантное, мембраностабилизирующее, стрессопротективное, иммунопротективное и мукопротективное, снятие фармрезистентности и проч.). При сочетании базовой терапии с Полисорбом МП достоверно сокращается объем инфузионной и медикаментозной терапии. Согласно вышедшим в России (3 марта 2020 г.) временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Министерства здравоохранения РФ, в случае диареи, выраженной интоксикации, при дискомфорте в животе, тошноте или рвоте показано назначение энтеросорбентов, в частности диоксида кремния коллоидного, торговое наименование – лекарственный препарат «Полисорб». Рекомендации о целесообразности применения коллоидного диоксида кремния в качестве средства вспомогательной терапии заболевания, вызванного коронавирусом, также имеются и в зарубежных источниках [8].

Иммунопротективные (адаптационные) свойства Полисорба обусловлены его влиянием на иммунологические показатели, способностью восстановления адаптивных функций иммунопродуктивных клеток. На фоне энтеросорбции происходит увеличение клеточного и гуморального иммунитета, увеличивается количество Т-лимфоцитов, снижается количество циркулирующих иммунных комплексов (которые повреждают нормальные клетки и ткани организма), стабилизация выработки IgE и IgM [9] Повышается сопротивляемость организма к инфекциям, уменьшается длительность заболевания, улучшается общее самочувствие, повышается физическая активность.

Полисорб обладает гидрофильностью и способностью адсорбировать большие количества белковых токсинов и микроорганизмов. Адсорбция микроорганизмов начинается в течение 4 минут. При этом энтеросорбент обладает всеми свойствами, предъявляемыми к современным энтеросорбентам, и имеет удобную лекарственную форму в виде порошка, не всасывается в кровь, не оказывает вредного воздействия на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и выводится из организма в неизмененном виде. А главное, что по мере прохождения по кишечнику связанные компоненты не подвергаются десорбции (обратному выделению из энтеросорбента). Можно применять у детей с рождения, у беременных и у пожилых лиц, входящих в особую группу риска, подверженных вирусным заболеваниям.

В России и странах Европейского союза данный препарат представлен под торговым наименованием Полисорб (Polisorb) и имеет более чем 23-летнюю историю применения. Существенной особенностью Полисорба является непористая структура активного действующего компонента. Благодаря высокой дисперсности сорбционная поверхность коллоидного диоксида кремния составляет около 300 м2/г. Сорбция молекул токсинов и других веществ происходит на поверхности частицы, в местах связей оксида кремния с гидроксильными группами. В водной суспензии Полисорба таких частиц очень много, они образуют комплексы, а их суммарная сорбционная площадь очень велика. Так, 1 г Полисорба способен поглотить до 5 г воды. В связи с этим, применение средства при диарее представляется безопасным и эффективным решением данной проблемы [10].

Вопросы профилактики

В качестве профилактики коронавирусной инфекции рекомендовано соблюдение общих гигиенических мер, среди которых в целом ряде стран является обязательным ношение медицинской маски, защитных очков и перчаток. Данные меры направлены на ограничение контакта с окружающей средой и призваны снизить дальнейшее распространение инфекции.

В то же время подходы к специфической профилактике до сих пор не разработаны. Среди важных, отмечаемых экспертами здравоохранения мер, можно отметить необходимость поддержания иммунитета, как и при любой другой ОРВИ. Помимо препаратов иммуномодулирующего и интерфероностимулирующего действия, способных оказывать «универсальный» противовирусный эффект, независимо от этиологии ОРВИ, также оправдано использование дезинтоксикационных средств [11].

В частности, надежная доказательная база в этом ключе разработана для упомянутого выше средства Полисорб. Целесообразность его назначения доказана в терапии у больных ОРВИ и гриппом в течение первых 5 дней заболевания, что дает право рассматривать его как одно из возможных средств в комплексной терапии этих инфекций, а также позволяет предполагать его потенциальную эффективность в профилактике заражения SARS-CoV-2.

В пользу данной рекомендации свидетельствует тот факт, что согласно последним исследованиям, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, имеет тенденцию к накоплению и поражению не только легочной ткани. Под ударом оказывается и желудочно-кишечный тракт. Хотя, безусловно, повреждение ЖКТ происходит не всегда, у ряда пациентов, пораженных вирусом, было выявлена дегенерация, некроз или изменения в тканях эпителия пищевода, желудка и кишечника [12].

По мнению исследователей, клиницистам следует учесть, что пищеварительные симптомы, такие как диарея, могут являться характерной чертой и предвестником развития COVID-19. При этом особое внимание должно уделяться пациентам из групп риска, имеющим пищеварительные симптомы, не дожидаясь появления у них респираторных симптомов [7]. В пользу этого свидетельствуют недавние исследования китайских ученых, в которых высказано предположение о том, что энтероциты тонкой кишки могут выступать в качестве резервуара кумуляции коронавируса SARS-CoV-2, представляющего собой недооцененную опасность. На это указывает факт большого скопления в этом органе (как и в легочной ткани) рецепторов ангиотензин-превращающего фермента 2-го типа (АПФ 2), благодаря которым вирус проникает в клетки-мишени. Данный факт требует уделять больше внимания состоянию кишечной микрофлоры. В то же время некоторые пробиотики могут вызывать повышение экспрессии АПФ 2, что, как следствие, увеличивает риск проникновения вируса в клетку. В связи с этим применение ряда пробиотиков при коронавирусной инфекции требует осторожности [13].

В целях профилактики, так и при заражении коронавирусом, представляется наиболее целесообразным использование энтеросорбентов, в частности лекарственного препарата Полисорб, обладающего высокой сорбционной активностью, а также обеспечивающего нормализацию кишечной микрофлоры. Это может способствовать элиминации вируса из организма, поддержанию нормофлоры и укреплению иммунитета.

В настоящее время исследование эффективности применения Полисорб у больных коронавирусной инфекцией проводится в нескольких госпиталях Венгрии.

