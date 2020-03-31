2020-03-31T16:52:33+03:00
Политика

Путину рассказали о "семейном эффекте" нацпроектов

ВЭБ будет финансировать изменение городской среды
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава корпорации рассказал, что после изменения принципов работы ВЭБ больше не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями страны. Фото: Михаил Климентьев/ТАССГлава корпорации рассказал, что после изменения принципов работы ВЭБ больше не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями страны. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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- ВЭБ у нас не просто банк – это прежде всего институт развития, - оценил работу госкорпорации ВЭБ.РФ Владимир Путин на встрече с ее руководителем Игорем Шуваловым. - Я знаю, что состояние учреждения, когда вы его приняли, было непростым, и вы занимались в том числе тем, чтобы его фактически привести в работоспособное состояние. В каком состоянии находится сегодня Внешэкономбанк?

- Ваше поручение по обеспечению финансовой стабильности ВЭБ.РФ выполнено, и сейчас мы в состоянии не только выплачивать внешний долг, который был привлечён ранее, но и активно участвовать в национальной повестке развития, - доложил Шувалов. - Ликвидности на наших счетах достаточно, и в этом смысле мы сейчас в абсолютно здоровом, нормальном состоянии.

Глава корпорации рассказал, что после изменения принципов работы ВЭБ больше не конкурируем с крупнейшими кредитными организациями страны.

- Мы построили партнёрство с крупнейшими банками – со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком – и участвуем с ними в так называемой фабрике проектного финансирования, - пояснил он, приведя в пример несколько проектов, в которые идут средства ВЭБ. - Это приобретение в лизинг газовозов, которые будут производиться и уже производятся на верфях «Звезда», поставка самолётов для нужд «Аэрофлота». Это автомобильные дороги – один из участков ЦКАД и другие федеральные трассы. На федеральном уровне это большие, значимые проекты, которые оцениваются больше чем в десять триллионов рублей. Но сейчас наступает этап, когда мы могли бы сосредоточиться на работе в городах. Мы хотим сосредоточиться вместе с муниципальными и региональными организациями на том, чтобы смыслы, которые у каждой семьи возникают через национальные проекты, превратили жизнь конкретной семьи в совершенно другую – достойную, комфортную и конкурентоспособную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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