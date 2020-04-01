Испытано на себе: Как корреспондент «КП» доставлял еду жителям столицы в режиме самоизоляции

В эти трудные времена почувствовать себя героем очень просто. Достаточно устроиться в службу доставки. Работа курьеров не попала ни под какие ограничения. Рестораны закрыты, но на вынос готовят вовсю. Еще в Москве множество складов, откуда по интернету можно заказать продукты.

АНДРЕЙ ПОМОГ БАКИТБЕКУ

У кирпичного здания на Бутырской улице толпятся два десятка мигрантов. Особо утомившиеся пацаны присели на корточки вдоль газона. Ажиотаж объясняют просто: услышали, что появилось много работы, значит, можно сшибить деньжат не на стройке, а в более благородной профессии.

Вход на крыльцо блокировал парень в фирменной куртке доставщиков, в руках разминает пакетик с веществом, похожим на насвай («жвачка» из табака и щелочи).

- Очень много людей, езжай- те на ВДНХ, там еще один пункт приема, - объявил он мне.

Врываюсь в обозначенный офис. В небольшом помещении человек десять. Все пришли устраиваться.

Вместе со мной Джаффар, Джассур, Анзор, Рысбек, Кушбек и Бакитбек, пара Алишеров - простите, если кого забыл.

Сотрудник усаживает нас за планшет и включает видео. Три фрагмента про нюансы работы. После каждого небольшой тест. Те, кто слушал хотя бы вполуха, отвечают без труда. Но Бакитбек пихает меня в колено.

После всех формальностей получаешь ветровку, короб доставщика - и в этот же вечер обязан выйти на сменуФото: Андрей АБРАМОВ

- Брат, что выбрать?

Смысл вопроса кандидат в курьеры понять не мог из-за языкового барьера.

В обучающем центре я проторчал пару часов. Все пропускал вперед «братьев». Чтобы мигранту устроиться доставщиком, нужно собрать внушительный пакет документов: регистрация, медкнижка, миграционная карта, патент, страховка, ИНН, СНИЛС.

Наконец сотрудник Николай сжалился над единственным Андреем в комнате и пригласил меня. Для россиян нужен паспорт, страховое свидетельство, ИНН, регистрация самозанятым. Делается быстро через приложение налоговой.

После всех формальностей получаешь ветровку, короб доставщика - и в этот же вечер обязан выйти на смену. Последнее условие стало неожиданностью. День клонился к закату, а мне поставили смену до часу ночи. Еще повезло: подобрали точку в паре станций метро от моей. А вот миниатюрная девушка из Казахстана едва не плачет:

- Я в Королеве живу, как я домой ночью поеду?

Сотрудник разводит руками:

- Поработаете пару часов и закроете смену досрочно. Первые семь дней санкций не будет.

Журналист «Комсомолки» носил еду москвичам в режиме самоизоляцииФото: Андрей АБРАМОВ

ЕЛЕ ДОБЕЖАЛ

На продуктовый склад вблизи бульвара Рокоссовского я приехал заранее: оказалось, что пункт расположен на первом этаже нового ЖК. Только нигде нет таблички. Обошел по кругу - глухо. Написал в службу поддержки. Пришел ответ:

- Скиньте фотографию, где вы стоите. Ожидайте.

Тут я увидел коллегу в яркой ветровке и кинулся ему в ноги.

- Вот же за углом! - указал мой будущий друг Сухроб.

Ничем не примечательная дверь. Чтобы начать смену, надо нажать кнопку в приложении. Тут же упал первый заказ. Александр в 2,5 км от меня возжелал 15 творожных сырков, французский багет и упаковку мяты. Кладовщики мигом собрали все в бумажный пакет.

- Сходи, потом велосипед дадим, - сказал кладовщик. - Заказов сейчас много, без велика никак.

На доставку приложение отмерило 20 минут. Не уложился в срок - вычтут из зарплаты. За заказ я должен был получить около 200 рублей. Ноги у меня длинные - друзья постоянно жалуются, что не поспевают за мной на прогулках. Но даже эта фора не спасала. Когда я отдал пакет клиенту, до конца оставалось меньше минуты.

В эти трудные времена почувствовать себя героем очень просто. Достаточно устроиться в службу доставки.Фото: Андрей АБРАМОВ

НЕ ДУМАЙ О МИНУТАХ СВЫСОКА

А теперь надо доставить курицу терияки с рисом по-сингапурски, штрудель, пиццу, чай, пятилитровку воды...

Клиентка жила в ЖК, близ которого мой склад. Стоило вручить пакет и выйти на улицу, позвонила недовольная дама:

- Где остальная часть?

Оказалось, что кладовщики собрали не весь заказ, а я, дурак, не проверил, хотя должен был. Побежал обратно, потребовал вторую часть - и вновь в элитный дом.

Следующий клиент пожелал четыре мороженки и сок. Да, велосипед бы не помешал, но времени оформлять его нет. Можно было доехать на общественном транспорте - для заказов свыше 2 км дают сверху 45 рублей на проезд, но ты вправе оставить их себе и пойти пешком. Да и трамвая, как назло, не было.

Я добежал до другого престижного дома. В подъезде 450 квартир! Взмыл на лифте наверх, отдал модному парнишке его мороженое.

На следующий день пришел отчет о заработанном - 0 руб. Опоздал, невовремя вышел и раньше ушел со смены.

Не уложился в срок - вычтут из зарплатыФото: Андрей АБРАМОВ

БЫЛИ ТАКСИСТАМИ - СТАЛИ КУРЬЕРАМИ

С 30 марта москвичам запретили выходить из дома без необходимости. Работодатель тут же разослал сообщение: курьеры - исключение, будем радовать людей продуктами! И добавил новую вводную: теперь в руки заказ отдавать нельзя. Нужно ставить его на короб у двери, отходить в сторону. И делать подтверждающее фото.

После лихого уик-энда, когда в первый день нерабочей недели москвичи рванули в парки, город выглядел непривычно пустым. У входа на склад встретил Сухроба - он помахал.

Заказы звякали один за другим. Но никаких макарон и гречки, которые сметают в супермаркетах, не было. Блинчики и готовый омлет на завтрак, сэндвич с хумусом, сырная тарелка, стейк...

Настал час обеда. Перерыв за смену разрешен на 20 минут.

- Обещали, что за 12 часов можно заработать 2200 - 2700 рублей, - пробухтел я с набитым ртом.

Сухроб многозначительно улыбнулся.

- Если не будешь опаздывать, то можно и такую сумму постараться.

Сам он в Москве около полугода. Снимает квартиру вместе с земляками в Измайлове. Все они таксисты, работники фастфуда или доставки.

- Те, кто водит машину, сейчас без дела сидят. Клиентов почти не стало. В кафе тоже столько людей больше не нужно. Поэтому друзья сейчас пошли доставщиками.

После перекуса Сухроб вновь рванул разносить заказы. По видеосвязи набрал родное таджикское село. На экране - сестра и мама. С ними он разговаривал всю дорогу. Я же вновь досрочно закончил смену - получил 0 рублей и отправился в самоизоляцию.

КСТАТИ

В приложении для сотрудников есть кнопка «У меня коронавирус». Жмешь - и твой аккаунт блокируют. Вероятно, и данные клиентов, к которым приходил зараженный курьер, передадут куда надо. Но пока на страшную кнопку никто не нажимал.

ПОДСЧЕТ

Людей в ресторанах меньше, но тратят столько же

Компания «Атол», которая продает онлайн-кассы для предпринимателей, проанализировала работу общепита. Количество чеков (на вынос + в зале) на конец марта относительно января снизилось почти на четверть.

При этом средний чек в общепите не претерпел изменений. В марте он около 500 рублей для столовых и около 900 рублей для ресторанов.

- Аналитика говорит, что, несмотря на режим изоляции и сокращение посещаемости различных заведений, сумма затрат потребителя на еду и напитки держится на прежнем уровне. Покупатели активнее пользуются сервисами доставки еды на дом, - объяснил директор по продукту в компании «Атол» Сергей Капацевич.