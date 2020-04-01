Мировой кризис и Россия: Раздавать каждому по 1000 долларов? Станет только хуже!

Коронавирус ускорил кризис

- Вы согласны, что мы попали в идеальный шторм: эпидемия по всему миру, падение цен на нефть?

- Давайте не будем смешивать все в кучу. Коронавирус лишь дал толчок. Мы переживаем новую волну глобального экономического кризиса, который начался в 2008 году. Помните, был такой ипотечный кризис в США? Так вот это, в каком-то смысле его продолжение. Тогда пожар в мировой экономике тушили очень просто - заливали деньгами. У вас банк, и у него тяжелые времена? Вот вам деньги от правительства - в США такая логика. Проблема в том, что деньги эти сгорают, так проблему не решить. Такие меры привели к тому, что кризис принял самый масштабный за последние десятилетия характер.

- Неужели пандемия коронавируса не играет никакой роли?

- Она лишь ускоряет развитие кризиса. Вернее, не сама болезнь, а меры, которые страны принимают, чтобы ее победить: карантин, прекращение полетов, закрытие границ, остановка производств. Без коронавируса мировая экономика получила бы такой же результат, только он оказался бы растянут во времени.

- И как наша страна справляется?

- Есть два типа реакции на эпидемию: паническая и героическая. Думаю, Россия ближе ко второй. Власти принимают меры, которые помогут и в медицинских, и в экономических проблемах. А на Западе настоящая паника, которую подогревают власти. В США за массовой истерией пытаются скрыть колоссальные денежные вливания, которые ждут крупный бизнес.

- Но там и людям помогают.

- Наши люди почему-то слюной истекают, когда им говорят, что американцам раздадут по тысяче долларов. Но что вам эта тысяча долларов, если у вас долг за дом в 300 тысяч? Это ничто! Когда идут массовые увольнения, тысяча долларов не спасет. Или когда вам нечем будет платить за жилье. Это у нас тысяча долларов - это деньги. А средний американец имеет 13 тысяч долларов задолженности по кредитке к концу года.

«Несколько месяцев будет тяжело»

- Всех волнует, что будет дальше?

- Если говорить о финансовой стороне вопроса, для нас обвал в значительной мере завершен. Цены на нефть упали, рубль упал. Российский фондовый рынок и не вставал. Слишком он маленький. Россия торгует нефтью, а у нее есть предел падения - себестоимость. Нефть не может стоить 0 долларов. А вот ценные бумаги могут. Наше счастье, что у нас была вторая волна кризиса в 2013 - 2016 годах. На Западе ее не было. Мы получили уроки. И подошли к новому раунду в отличной форме.

- Сейчас к правительству выстроилась очередь из представителей разных отраслей с просьбой помочь деньгами. И кого спасать первыми, непонятно.

- Есть восприятие кризиса с точки зрения буржуазии, если говорить по-ленински. «У нас проблемы, дайте денег, а то мы закроемся, вам же хуже будет». Вот в США, например, так и делают - раздают деньги. И у российских компаний образ мышления такой же. Только вот у раздачи денег есть серьезный минус. Деньги заканчиваются, а ничего не меняется.

- Особенно туго сейчас приходится малому бизнесу. Предсказывают волну закрытия кафе, ресторанов, магазинов. Как с этим быть?

- Конечно, можно и кафе, и кинотеатрам раздать денег. Но если помочь им сейчас, что изменится? Их клиенты сидят по домам или боятся, что их уволят из-за эпидемии. Малый бизнес не генерирует рост экономики. Это под силу государству и крупным предприятиям. А «малыши» оживут, когда оживет экономика в целом.

- Но ведь огромное число людей окажется без работы?

- Поэтому власти должны о них позаботиться. Иначе начнется волна банкротств. Но просто раздать деньги - плохая идея. Потому что люди пойдут и затарятся гречкой. А это значит, разгонят цены и еще надавят на курс рубля. Вместо этого можно освободить их на 2 - 3 месяца от ипотечных платежей и арендной платы. Кроме того, надо позаботиться, чтобы у людей была работа. Сейчас Минтруд разрабатывает схему организации общественных работ для пострадавших от коронавируса. Возможно, рабочие места, которые сейчас занимают иностранные рабочие, понадобятся россиянам.

- А согласятся наши люди на такую работу.

- Месяца через три, глядишь, и согласятся.

- Очень мрачный прогноз.

- Сейчас ожидания многих обывателей и экспертов основаны на том, что вся эта история быстро началась и быстро закончится. Действительно, кризис очень быстро разросся до мировых масштабов. Но это фаза обвала. А впереди депрессия. Не хочу лепить ярлыки вроде «вторая Великая депрессия», но никаких сомнений, что несколько месяцев будет тяжело.

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Нужны новые большие проекты

- А кому помогать? Банкам?

- Им сейчас сколько денег ни дай, они не пойдут их инвестировать. Они их спрячут. В нынешних условиях возрастает роль государства. Оно должно начать оживление экономики и обеспечить подъем.

- Легко сказать. Но как это сделать?

- Нужны новые большие проекты. В стране куча всего не сделано. Можно запустить программу реновации во всех крупных городах. Строительный комплекс очень важен, на него завязано огромное количество производств. Нужно решать проблему общественного транспорта в регионах - он сейчас в ужасном состоянии. Вообще из этого кризиса страну выведут регионы. В Москве уже практически все сделано. Нужно вкладывать деньги туда, где ситуация тяжелая, но есть потенциал для роста.

- В очередной раз будем вставать с колен?

- Каждый раз, когда что-то случается, говорят, что кризис - это время возможностей. Так вот в этот раз у России все шансы выйти из охватившей мир депрессии на коне. Они выше, чем у западных экономик и периферийных. Например, у Украины и Прибалтики никаких шансов выкрутиться самим.