О вкусах не спорят

Часто для поклонников личная жизнь их кумиров остается загадкой, но Ирина Слуцкая, популярная телеведущая и фигуристка, открыто общается со своими подписчиками. Недавно в Instagram она рассказала, что счастливым парам не обязательно во всем иметь одинаковые предпочтения и вкусы, и поделилась секретами, как достичь гармонии в своей семье. Ирина поведала о том, что ее семья не похожа на те, что можно увидеть в лирических фильмах. «Часто мы с мужем хотим совершенно разного в одни и те же моменты. Например, я в силу своего спортивного прошлого очень активная, он – консервативен и больше времени уделяет семье. Ему за счастье - почитать в тишине или спокойно посмотреть всей семьей фильм, я же охотнее устрою ужин с вовлечением всех домашних», – пишет Ирина.

Пару дней назад Ирина опубликовала в Instagram пост, где рассказала, что недавно супруги не сошлись во мнениях в выборе сока! А дело было вот в чем: «Фруктовый сад», вдохновившись всеми любимыми фруктами и ягодами с дачи, запустил два новых вкуса в серии «Дачный Микс». Один из них - сочетание спелой черники, яблока и терпкой нотки черноплодной рябины, а другой – микс из освежающей мяты, сладкого винограда и яблока. Ирине пришлась по вкусу освежающая мята, а вот ее муж предпочел кисло-сладкую чернику. Дома на помощь паре пришло независимое жюри из детей, которое заключило, что оба вкуса одинаково хороши.

Ирина с супругом здесь не одиноки. Вот уже несколько месяцев люди по всей стране голосуют за вкуснейший сок. Здесь на кону не просто желание оказаться в команде победителей, но и ценные призы, один из которых - возможность выиграть автомобиль Renault Sandero Stepway! Узнать, какой вкус лидирует, и поучаствовать в битве можно на сайте promo.fruktoviysad.ru.

Акция продлится до 31 мая 2020 года.