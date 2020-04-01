2020-04-01T13:56:05+03:00
Здоровье

В России протестируют каждого гражданина старше 65 лет с симптомами ОРВИ

В целом в стране проверено на Covid-19 уже более 300 тысяч человек
Ярослав КОРОБАТОВ
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В России проведут обязательное тестирование на коронавирус всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.В России проведут обязательное тестирование на коронавирус всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россия интенсивно наращивает объемы тестирования населения на коронавирус. Ежедневно проверяются около 20 тысяч человек, такие же показатели были у мирового рекордсмена в области тестирования Южной Кореи на пике эпидемии. К сегодняшнему дню общее число тестов перевалило за 300 тысяч.

Кроме того, российские власти объявили, что проведут обязательное тестирование всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ. Согласно постановлению Главного санитарного врача РФ Анны Поповой главы регионов обязаны обеспечить проведение лабораторных обследований на COVID-19 людей этой возрастной категории, если они обращаются за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Параллельно ученые разрабатывают все более точные и быстрые тесты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что исследователи Центрального НИИ эпидемиологии создали высокоточный тест, который не дает ложно-положительной реакции и способен не только выявлять SARS-CoV-2, но и отличать его от других коронавирусов. Кроме того, в новосибирском “Векторе” создана тест-система, которая реагирует на антитела, выработанные организмом на Covid-19. Она дает результат за 2,5 часа. Это позволит определить людей уже переболевших и обладающих иммунитетом к новому заболеванию.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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