Пережить карантин и сэкономить: Тинькофф запускает акцию с бесплатными подписками и скидками

Когда сидишь дома в четырех стенах на карантине, вопрос «чем себя развлечь» встает особенно остро. Интернет остается чуть ли не единственным окошком в мир - и крупнейшие российские провайдеры уже заявили о резком скачке трафика. Потребление проводного интернета во второй половине марта увеличилось почти на треть из-за того, что многие люди остаются дома. Резко вырос и интерес к всевозможным интернет-сервисам, которые могут заменить привычные развлечения и услуги, больше недоступные из-за коронавируса.

В этих условиях банк Тинькофф объявил о старте акции «Пережить карантин». Для своих клиентов он открывает доступ к онлайн-ресурсам, которые становятся особенно востребованными во время режима самоизоляции.

В рамках акции Тинькофф предоставит бесплатные подписки и скидки до 75% на популярные лайфстайл-сервисы – фитнес на дому, онлайн-кинотеатр, библиотеки электронных книг, курс изучения английского языка и другие предложения от партнеров банка. Так, оставаясь дома на карантине, клиенты Тинькофф смогут 45 дней бесплатно смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре ivi.ru. В течение 90 дней для них будет доступна бесплатная подписка на Яндекс.Плюс: она позволяет пользоваться сразу несколькими сервисами Яндекса. За 49 рублей можно на два месяца получить доступ к библиотеке аудиокниг Storytel.

Желающие заниматься спортом, не выходя из дома, смогут со скидкой в 75% подписаться на любой видеокурс домашних фитнес-тренировок FitStars.ru. Для тех, кто на карантине решил научиться чему-то новому, будет доступна скидка в 55% на любые курсы в онлайн-университете Skillbox: здесь можно освоить новую специальность в самых разных областях, от программирования и дизайна интерьеров до маркетинга и финансов. Подтянуть иностранный язык поможет бонус в 2 тысячи рублей на оплату курсов английского в школе дистанционного обучения Skyeng. Скидки на свои услуги клиентам Тинькофф предоставляют электронная библиотека «ЛитРес», сервис доставки еды Delivery Club.

Во время акции «Пережить карантин» клиенты Тинькофф также смогут поучаствовать в розыгрыше и получить компенсацию за все онлайн-покупки на сумму до 100 тысяч рублей, сделанные во время самоизоляции. Банк подготовил забавный тест, в ходе которого нужно будет ответить на вопросы и постараться при этом не израсходовать все виртуальные запасы денег, гречки и туалетной бумаги. Счастливчик будет выбран случайным образом, его имя Тинькофф 29 апреля объявит в социальных сетях.