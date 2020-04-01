«Единая Россия» подготовила меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

В частности, был принят закон о дистанционной торговле лекарств. Также, как сообщается на сайте “Единой России”, был утвержден “антивирусный пакет”, который позволит обеспечить ряд мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Кроме того, поддержку получили граждане: экономические последствия эпидемии для них будут смягчены.

Генеральный секретарь совета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что все нововведения созданы исходя их поручения президента Владимира Путина.

Он подчеркнул, что изменения позволят снизить последствия пандемии для всей страны, и в частности для населения. Турчак отметил, что простым гражданам крайне важна поддержка в текущей ситуации. Государство должно обеспечить для них необходимую поддержку, защитить здоровье, а также социальное благополучие. Он подчеркнул, что изменения также благоприятно скажутся на региональных бюджетах, так как от властей субъектов РФ зависит качество жизни граждан. Также разработаны меры по поддержке среднего и малого бизнеса в регионах.

Также партия поддержала закон по обеспечению выплаты больничного не менее МРОТ. До 1 октября все выплаты на детей будут продлеваться в автоматическом режиме.

Кроме того, были приняты особые меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в котором работают миллионы граждан в стране. До 15% снижены страховые взносы в социальные фонды с зарплат работников. Подчеркивается, что в 2021 году эти изменения вступят в силу на постоянной основе.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко отметил, что введение налоговых каникул поможет малому и среднему бизнесу в текущей ситуации. Сегодня, подчеркнул он, рынок ежедневно покидают предприятия. Кравченко заявил, что в условиях пандемии необходимо максимально смягчить последствия для рынка, а также оказать поддержку бизнесу, сохранить рабочие места и пр.

Так, теперь все заемщики имеют право обратиться к кредитору и потребовать кредитные каникулы на срок до полугода в случае, если заработок за предыдущий месяц упал на 30%.

«Все должно проходить оперативно, поэтому срок рассмотрения обращения установлен до 5 дней. Заемщик сможет представить документы через 90 дней», - подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что партийный проект «Локомотивы роста» уже разработал ряд мероприятий по поддержке представителей малого и среднего бизнеса, а также направил его на рассмотрение главам партии.

Поправки также подразумевают расширение полномочий правительства в области налогов: теперь власти имеют право предоставлять отсрочку, проводить сборы и страховые взносы в текущем году.

Ранее, 26 марта, президент Путин издал указ о заморозке стоимости лекарств в условиях ЧС, а также при угрозе распространения опасного заболевания. Поправки были предложены членами “Единой России”. Также Минтруд одобрил предложение партии о дистанционном проведении медико-социальной экспертизы из-за распространения коронавируса.