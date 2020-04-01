Эксперты: Разрешением покупать машины на маткапитал могут воспользоваться мошенники

Купить машину на средства маткапитала пока возможно лишь в некоторых регионах — Якутии, Бурятии, Ростовской и Калининградской областях, Ненецком автономном округе. Это позволяют региональные законы. Как показал опрос Общественной палаты РФ, за распространение этой практики на всю страну в первую очередь ратуют сами многодетные семьи.

На прошлой неделе к обсуждению этого предложения вернулись на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Андрея Белоусова и замглавы Минпромторга Василия Осьмакова.

- Использование маткапитала для покупки автомобилей поможет продать около 60 тыс. машин», - считают в Минпромторге.

В Госдуме уже готов соответствующий законопроект. Он оговаривает, что направить маткапитал на приобретение машины будет можно при определенных условиях:

- автомобиль должен быть произведен на территории России;

- авто не должно ранее находится на регистрационном учете;

- цена машины не должна превышать 1 млн. руб;

- мощность двигателя не должна превышать 92 киловатт (125,08 л.с.);

- помимо места водителя, в автомобиле должно быть не менее 3 пассажирских мест.

По мнению Ирины Полежаевой, председателя Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей при департаменте труда и социальной защиты Москвы, личный транспорт будет большим подспорьем для семей с детьми.

- Это очень важно. Многие люди из-за ситуации вокруг коронавируса остались без работы, у многих возникают задолженности, - говорит Полежаева. - Автомобиль может дать родителю возможность заработка в случае потери работы. Без привязки к сегодняшней ситуации личный автомобиль в семье с детьми — это огромное дело. Но вопрос, как будут тратиться эти деньги и не будет ли злоупотреблений. Мы же хотим, чтобы эти деньги пошли на семью, пенсию матери, учебу детей. Надо продумать механизм, который поможет отследить, что деньги, выделенные государством, двигались в правильном направлении и в интересах детей.

За четкий контроль над реализацией этой программы выступает и Олег Мосеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

- Главное, чтобы не получилось так, чтобы этой возможностью воспользовались мошенники, которые будут привлекать семьи для покупки автомобиля, продавать эти машины, а потом обналичивать маткапитал, - предостерегает Мосеев. - Пока же в большинстве регионов продажа новых автомобилей остановилась. Когда продажа возобновится, инициатива в какой-то мере поддержит рынок, поможет поддержать спрос, а через него и российский автопром. Но не все семьи из тех, кому положен маткапитал, могут себе позволить купить автомобиль. Также надо понимать, что автомобиль требует потом дополнительных затрат на его содержание. Тут надо трезво оценивать свои силы и возможности.