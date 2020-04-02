Вопрос дня: Как не перессориться в самоизоляции?

Юнна МОРИЦ, поэтесса:

- Работать надо. Работать! Потому что домоводство очеловечивает! Мы (с мужем Юрием. - Ред.) чистим картошку, лук. Готовим борщик. Я пишу стихи.

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду.

Амаяк АКОПЯН, артист:

- «Любить, всегда любить». Так пела моя мама, оперная певица Лидия Ивановна Акопян. Она прожила в любви и согласии с моим отцом, Арутюном Амаяковичем, 54 года. Три недели назад мамы не стало. И теперь каждое утро я просыпаюсь с маминой песней. Любовь - лучшее лекарство от ссор и обид. Поверьте...

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Я почти каждый вечер проводил на сцене, перед зрителями. И возможность остаться дома наедине с женой для меня громадное удовольствие. Какие могут быть ссоры?

Сергей ДАРЬКИН, экс-губернатор Приморья, муж актрисы Ларисы Белобровой:

- Рецепт от ссор прост. Вот наша семья - на удаленке, на даче под Владивостоком. Каждый занят своим делом. Жена учит новую роль, какую - не говорит. А я с внуками хожу в бассейн. Короче, у нас и здесь тоже немножко удаленка. Но обед - совместный и вовремя.

Артем МЕТЕЛЕВ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров:

- Чтобы не перессориться, нужно получать позитивные эмоции. Например, стать волонтером. В нашей акции «Мы вместе» участвуют уже 30 тысяч человек. На горячую линию к нам за две недели поступило 180 тысяч обращений. 16 тысячам одиноких, пожилых и маломобильных людей волонтеры принесли продукты или лекарства. Это очень греет и тех, кому мы помогаем, и нас.

Наталья КОРОСТЫЛЕВА, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Читайте книжки, вышивайте крестиком, забейте гвоздик, посадите помидоры на окошке, играйте в шахматы… Было бы желание, а занятие найти можно. Все ссоры - от безделья и лени!