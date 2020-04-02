Росприроднадзор закупит для Омска передвижную лабораторию, чтобы усилить контроль качества воздуха

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала на своей странице в Инстаграме о покупке новой мобильной лаборатории для контроля за качеством воздуха в Омске.

Омск входит в число 12 городов России, включенных в национальный проект «Чистый воздух». К 2024 году совокупные выбросы от теплогенерирующих, промышленных предприятий и транспорта должны быть снижены более чем на 20%. Новая лаборатория позволит оперативно следить за качеством воздуха и выбросами предприятий.

- В комментариях вы часто обращаете мое внимание на качество воздуха в Омске. Город проблемный, особенно по части вредных выбросов в атмосферу. По этой причине Омск и включен в список городов, где мы реализуем федеральный проект «Чистый воздух», - написала Светлана Родионова на своей странице. - В этом году закупим для города передвижную лабораторию. Данные о вредных выбросах будут передаваться сотрудникам ведомства в режиме онлайн. Так что мы сразу увидим, как на самом деле обстоят дела в городе. Фиктивные цифры нас не интересуют — я это уже не раз говорила, подчеркну еще раз.

Ранее подобную передвижную лабораторию Омской области подарил Омский нефтеперерабатывающий завод. Мобильный экологический комплекс на колесах стоимостью 21 млн рублей ОНПЗ приобрел по просьбе губернатора региона Александра Буркова. Мобильная станция мониторинга оснащена современными газоаналитическими системами, исследующими качество воздуха. Экологическая лаборатория улавливает в воздухе частицы вредных веществ, которые выбрасывают в атмосферу городские котельные, транспорт и промышленные предприятия, и определяет источник загрязнения. Результаты мониторинга обрабатываются на компьютере, установленном в мобильном комплексе, и оперативно передаются экологам.

По мнению Светланы Родионовой, Омский НПЗ является самым передовым предприятием в городе по части внедрения современных природоохранных технологий.

- Мы наблюдаем, как в рамках «Чистого воздуха» местные промышленники модернизируют производства, - написала глава Росприроднадзора в Инстаграме. - Например, на Омском НПЗ уже завершен первый этап строительства очистных сооружений «Биосфера», что позволит добиться почти 100% очистки воды. На предприятии я лично была прошлой осенью: в плане внедрения НДТ (наилучших доступных технологий – ред.) они, конечно, самые передовые в городе.

Руководитель Росприроднадзора считает, что положительные сдвиги с качеством воздуха в Омске есть, но ситуация пока меняется медленно. В этом плане модернизация Омского НПЗ подает положительный пример остальным 10 омским предприятиям – участникам нацпроекта «Чистый воздух».