Раскрыта тайная связь туалетной бумаги и COVID-19

Весьма правдоподобную гипотезу причин массового психоза выдвинул Стивен Тейлор ( Dr Steven Taylor) – из отделения психиатрии Университета Британской Колумбии ( University of British Columbia ). По сути предсказал его, описав в своей книге «Психология пандемий» (The Psychology of Pandemics), которая вышла в свет за несколько месяцев до того, как появились тревожные сообщения из китайского Уханя, где была выявлена первая вспышка COVID-19.

По мнению ученого, люди, которых начинает непреодолимо тянуть к туалетной бумаге, отнюдь не сходят с ума, а просто повинуются инстинктам самосохранения. Сметать с полок вожделенные рулоны их принуждает «встроенная система сигнализации», которая включатся в мозгу в случае опасности.

За туалетную бумагу билсь.

Опасность же, как объяснил Тейлор в интервью британской газете The Times, представляют сами мысли о возможном заражении какой-нибудь дрянью - вроде китайского коронавируса. Зародившись и окрепнув, они усиливают и обостряют чувство отвращения, которое дано людям, чтобы те сторонились всего грязного, вонючего, неприятного с виду, испорченного или заразного.

Проникнув в подсознание, чистоплюйные мысли и приводят людей к полкам супермаркетов – туда, где лежит не только туалетная бумага, но другие продукты личной гигиены - дезинфицирующие салфетки, антисептики. Даже обыкновенное мыло. Набирая всего этого с избытком, перепуганные покупатели успокаивают себя – снимают и страх и стресс, обретают уверенность, что называется, в завтрашнем дне. Обретают хоть в чем-то.

И все же во время пандемий нет лучше успокоительного, чем туалетная бумага - «символ безопасности» и «талисман удачи», как называет её доктор Тейлор.

Там, где была туалетная бумага, теперь гуляет ветер.

БЫЛО ВРЕМЯ

Умение и труд и газетную бумагу перетрут

Те из нас, которые застали эпоху развитого социализма, помнят с каким наслаждением мы словно пулеметными лентами опоясывались надетыми на веревочку рулонами туалетной бумаги. Ее и без всякий пандемий на прилавках не было.

Теперь и не припомнить, обостренное отвращение к чему в то – уже далекое - время испытывали советские люди? О чем сигнализировала им встроенная система безопасности? И почему покупка даже плохонькой туалетной бумаги, тонкие листочки которой почти никогда не отрывались по линии перфорации, считалась на редкость удачной?

Ведь угрозы остаться совсем уж «без всего» - в гигиеническом смысле - у нас не существовало в принципе. Ведь наши люди от мала до велика владели удивительным знанием – способом превращения любой бумаги в туалетную. Особенно газетной и даже глянцевой журнальной, дефицита которой тогда не было.

Не исключено, что нас от массового психоза спасают как раз то советское ноу-хау и генетическая память предков о нем. Знаем, что обойдемся, и без туалетной бумаги, если что. Не в первой. Вот она с полок и не пропала.

На душе спокойно, на сердце весело.

А западное общество, не знакомое с газетками – опять же в гигиеническом смысле, запаниковало. И с отвращением растащило по домам всю свою туалетную бумагу.

Я вот не психанул. Купил только две упаковки по 8 рулонов в каждой.