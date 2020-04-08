2020-04-08T21:28:36+03:00
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором

Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Анна ГЛАДКИХ
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Власенко попросил передать его извинения жителям района, а Андреева закрыла свою страничку. Фото из соцсетей.Власенко попросил передать его извинения жителям района, а Андреева закрыла свою страничку. Фото из соцсетей.
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Видео, ставшее скандально знаменитым всего за несколько дней, записано 27 марта. В этот день глава Сахалина Валерий Лимаренко проводил заседание совета по инвестиционной деятельности. На онлайн-конференции главы всех муниципалитетов собрались, чтобы обсудить наболевшие вопросы. Продолжалось видео-собрание больше двух с половиной часов и по всей видимости один из участников – глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, сильно заскучал.

Возможно, Василенко реши, что его «шалости» никто из присутствующих не заметит, и скользнул рукой под стол, к ногам первого вице-мэра Южно-Курильска, 35-летней Елизаветы Андреевой.

И действительно, никто из присутствующих или не обратил на это внимания, или все решили, что происходящее – неотъемлемая часть рабочего процесса. Так или иначе, совещание продолжалось как ни в чем не бывало. Девушка сперва игриво убрала со своего тела руку шефа, но потом он вернул ее, и продолжил участие в совещании, придерживая свою помощницу за интересную часть. Сама девушка больше не сопротивлялась даже в шутку, она просто делал вид, что все так и должно быть.

Мэр Южно-Курильска ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором.

Между тем, игривого мэра вывели на чистую воду пользователи соцсетей. Они отыскали запись и выложили ее в общий доступ. Когда ролик стал достоянием широкой публики, герою пришлось каяться. Он даже заявил о готовности подать в отставку, уточнив при этом, что между ним и Елизаветой Андреевой нет никакого романа, а их отношения и не могут быть романтическими, ведь каждый из них состоит в браке.

- Решение о применении каких-либо санкций к главе района депутаты принимали также по виде-конференции. Все обсуждение заняло не более 15 минут. Власенко извинился перед избравшими его депутатами и попросил передать его извинения жителям района. В итоге депутаты отнеслись к ситуации с пониманием и решили не применять к главе района никаких мер, - сообщает sakhalin.info.

О реакции на вольности в рабочем процессе супругов обоих героев видеозаписи пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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