2020-04-09T17:58:06+03:00
Спорт

В Белоруссии на трибуны посадили манекены, вместо лиц у них фотографии

Это виртуальные зрители брестского «Динамо», они купили билеты за реальные деньги
Константин ИВАНОВ
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Удовольствие виртуально оказаться на белорусских трибунах стоило примерно 2 тысячи российских рублей.Удовольствие виртуально оказаться на белорусских трибунах стоило примерно 2 тысячи российских рублей.
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Белоруссия – единственная страна в Европе, где не остановили футбольные турниры. Но трибуны матча на кубок страны «Динамо» (Брест) – «Шахтер» выглядели жутковато. Большая часть зрителей на них даже не дышала. Это были манекены с приклеенными на них фотографиями.

За футбольным матчем в Бресте вместо болельщиков "наблюдали" манекены .

Но нет, это не госпрограмма заполнения стадионов. Просто белорусский футбол сейчас смотрит вся Европа. Зрелище так себе, но выбора нет. И иностранцы хотят хоть как-то помочь далеким и непонятным им командам, которые не боятся играть в эпидемию коронавируса. В брестском «Динамо» это стремление уловили и решили продавать европейцам виртуальные билеты за реальные деньги.

Удовольствие оказаться на белорусских трибунах, не покидая при этом своих квартир в сотнях и тысяч километрах, было оценено недешево. Виртуальный билет стоил в несколько раз дороже, чем обычный - целых 67 белорусских рублей (это примерно 2 тысячи российских). А в клубе с хитром видом обещали обеспечить присутствие на матчах.

В Бресте решили продавать европейцам виртуальные билеты за реальные деньги.

В Бресте решили продавать европейцам виртуальные билеты за реальные деньги.

Секрет сурового белорусского маркетинга оказался прост: «Динамо» на раскупленные места рассадила манекены. А на место голов им приклеили фотографии тех людей, что решили помочь брестскому клубу, купив билеты. Всем им вышлют программки этого исторического матча, и видоподтверждение: что они побывали на трибунах.

«Болельщикам из стран, где в связи с пандемией коронавируса закрыты почтовые отделения, мы обязуемся выслать посылки, как только это представится возможным», - заботливо пообещали в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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