Анастасия Волочкова оголила ягодицы и устроила дефиле в пуантах на беговой дорожке

Самоизоляция заставила 44-летнюю балерину разнообразить ассортимент эпатажных выходок. Когда весь дом уже измерен шпагатами, Анастасия Волочкова то обтирается снегом на участке, то устраивает шоу в домашнем театре, то задирает ноги перед изумленными гостями...

А теперь королева шпагатов решила напомнить подписчикам в Инстаграме (которых у нее более 1 миллиона), что на карантине неплохо бы заниматься фитнесом. Но Волочкова не была бы собой, если бы сделала это скучно. В видеоролике балерина предстала спиной к зрителям, а ее микро-шорты открыли взору народа оголенные ягодицы. Кроме того, Волочкова не стала банально бегать на дорожке, а устроила настоящее дефиле в пуантах.

- Скоро все будет, как прежде, и мы вновь будем бегать по дорожкам и заниматься фитнесом в клубе. А пока давайте не забывать о физических упражнениях, которые можно делать в домашних условиях. На своем примере буду вам показывать и делиться, как это можно делать. Я хочу, чтобы вы улыбались. Мой позитив всегда с вами! - подбодрила балерина поклонников.

Между тем, комментарии в аккаунте Анастасии Волочковой предусмотрительно закрыты. На такой отчаянный шаг всегда любившая вступать в перепалку с подписчиками балерина пошла еще в начале года, устав от неуемной активности хейтеров. Лишь однажды королева шпагатов рискнула вновь дать возможность комментировать свои публикации, но столкнулась с таким шквалом критики, что срочно прекратила эксперимент.

volochkova_art Анастасия Волочкова с голыми ягодицами прошагала по беговой дорожке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вы чего до меня докопались?": Волочкова ответила "недолюбленным страшным тетям"

44-летняя балерина заявила, что мужчины устраивают ей праздник "реально каждый день" (подробности).