2020-03-20T19:21:00+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова в микро-шортах сделала вертикальный шпагат перед изумленным гостем

44-летняя балерин слывет радушной хозяйкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова в своем роскошном особняке не скучаетАнастасия Волочкова в своем роскошном особняке не скучаетФото: Иван МАКЕЕВ
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Анастасия Волочкова, как и многие ее коллеги по звездному цеху, наслаждается отдыхом дома, дабы не подцепить коронавирус. Из-за пандемии Covid-19 концерты балерины отменили, однако это не значит, что артистка не делает свои фирменные шпагаты.

Анастасия Волочкова в своем роскошном особняке не скучает. Балерина не раз признавалась - она обожает свои хоромы, где все продумано до мелочей. Сейчас у артистки появилось больше свободного времени для встречи с друзьями.

Она хлебосольная хозяйка. А помогает ей во всем ее любимая домработница Лола. Преданная помощница артистки не только готовит, стирает, убирает. Она еще и личный стилист Анастасии - может покрасить ей волосы и нарядить во все лучшее сразу.

На днях особняк Волочковой посетил ее хороший знакомый по имени Лев. Молодой человек, по словам 44-летней балерины, - мастер на все руки. Он занимается ремонтом обуви и сумок.

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Анастасия и Лев
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В какой-то момент на глазах изумленного мужчины звезда неожиданно схватила себя за ногу и, как была в положении стоя, так и сделала шпагат. Но, вероятно, в объемных сапогах ей было не очень удобно, потому балерина, когда опускала ногу вниз, развернула корпус.

Кстати, буквально на днях бывшая прима Большого театра дала совет, как защититься от коронавируса. Не секрет, что Волочкова - известная любительница банных процедур и закалки. После жаркой парилки она смело прыгает в ледяную купель. Балерина уверена, это именно то, что поможет противостоять любой заразе.

Балерина разместила в блоге фото, на котором позирует полностью обнаженной в купели. Звезда приложила огромные осколки льда к груди, а пикантные места ниже пояса скрыла вода в бочке. Анастасия рассказала, что по утрам выбегает на улицу в чем мать родила, разбивает топором лед и окунается в бочку с водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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