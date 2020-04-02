Имя – буквенный код судьбы

Однако, у каждого из нас есть слово, которое является особенным, мы слышим его многократно каждый день и непременно ассоциируем с собой – это наше имя. Оно как кнопочка, нажатие на которую сразу же вызывает отклик у нас внутри. Считается, что оно даётся нам свыше и способно определить всю нашу судьбу. Об именах и их влиянии на нашу жизнь мы поговорили с писателем и философом, создателем авторской методики работы со временем – Евдокией Лучезарновой.

- В современном мире именам не придаётся особое значение, однако наши предки относились к ним с огромным почтением и очень тщательно подходили к выбору имени для будущего ребёнка. Что же такое имя и насколько оно для нас важно?

- Через имена дышит вечность. Благодаря именам можно заглядывать в прошлое и будущее, оживлять то, чего уже нет или ещё нет. Имя есть у каждого из нас, но редкий человек способен работать со своим именем. Для того, чтобы научиться этому, давайте включим воображение и представим звучание каждого имени в форме солитона, т.е. в форме движущейся волны. Каждый человек, произнося любое имя, увеличивает подобную волну, если такое имя уже существует, или создаёт новую, если произносит новое, никем не используемое имя.

- В последнее время в моду вошли необычные имена, а также стали популярны старинные русские имена, которыми не пользовались уже очень много лет. Как вы считаете, какое имя лучше дать ребёнку – редкое и необычное или же распространённое и привычное?

- Как вспыхивает мода на имена? Какое-либо имя набирает силу, и множество родителей начинают называть детей этим именем. Потом имя постепенно теряет свою силу, и как-то незаметно уходит до следующего набора высоты.

Есть имена яркие, вынуждающие человека служить телу. Есть имена броские, заставляющие человека заниматься другими людьми. Есть имена, направляющие человека на камни (Оникс, Алмаз), направляющие на растения (Роза, Лилия, Маргарита), направляющие на воду (Марина), на пламя (Пламен).

При распространённом имени мы находимся как бы в скоплении и постоянно ударяемся о других. Человек сильный попадает наверх волны своего имени и начинает ею управлять, если же человек слаб, он попадает внутрь и испытывает давление, мешающее ему развиваться. Эта волна-солитон, как шляпа, начинает его накрывать. И если эта шляпа закрыла глаза, он уже не видит этот мир. Имя закабаляет человека, вынуждает себе служить, человек становится зависимым от мнения окружающих его людей, не слышит себя, не понимает своих желаний. Задача при работе с именем – оттолкнуть его от себя, запретить имени властвовать над собой, своими желаниями, поступками.

Людям с редкими именами повезло больше, потому что солитон их имени, имея небольшой размер, становится для них путеводной звездой. Но это происходит только в том случае, если человек готов взять свою судьбу в свои руки. И чем больше человек учится, чем больше познаёт мир, тем значимей становится его имя.

- У многих народов есть традиция давать детям имена их предков. Насколько это целесообразно и как это может отразиться на его жизни?

- Одна из самых сложных ситуаций – когда ребёнка называют в честь кого-либо, а не подбирают собственное имя, подходящее именно ему. В таком случае ему придётся в дальнейшем жить и за себя, и за того человека, в честь которого его назвали.

Зачастую детей называют именами умерших родственников: прабабушек, прадедушек. С одной стороны, это легче, потому что известно, как жили эти прабабушка или прадедушка – многое становится понятно. Но доживать события за родственников им всё равно придётся, если их так назвали, потому что родители в момент принятия этого решения выстраивают определённый канал связи, как пуповину, и закрепляется он через имя.

- А какую пользу можно извлечь из своего имени и как сделать так, чтобы имя работало на нас, а не мы на него?

- У имени существует такое понятие как энергоёмкость. Ежедневно наше имя произносится множеством людей, и каждый раз при этом выделяется энергия. Всё это помещается в имя, откуда человек в течение жизни может черпать силы. И чем больше энергоёмкость имени, тем сильнее человек, тем легче он преодолевает различные сложности.

Провести расчёт энергопотенциала своего имени довольно несложно – необходимо просто сложить запас энергии всех букв имени, причём энергоёмкость каждой буквы определяется её порядковым номером в алфавите. При этом, если буква повторяется, то её энергозапас увеличивается вдвое, если же она появляется и в третий раз – втрое и т.д.

Например, имя Елена: 6 + 13 + (6*2) + 15 + 1 = 47,

или Борис: 2 + 16 + 18 + 10 + 19 = 65.

Попробуйте посчитать энергоёмкость своего имени, фамилии, имён своих коллег, друзей. Возможно, вам станут понятны некоторые закономерности в общении с ними. Кроме энергоёмкости у каждого имени есть ещё такой параметр, как информоёмкость – это потенциальная возможность для хозяина имени стать известным и легко заводить друзей. В своей книге «Случайностей нет» https://sluchajnogo.net/ я написала о том, как увеличивать или уменьшать энерго- и информоёмкость имени, а также о том, как освободиться от слишком сильного влияния имени на события своей жизни.

Таким образом, имя можно назвать звуковым кодом нашей судьбы. И поэтому, выбирая имя своему ребёнку, обращайте внимание не только на его благозвучность, но и учитывайте прочие факторы, которые в дальнейшем могут оказать существенное влияние на всю его жизнь.