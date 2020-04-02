2020-04-02T14:10:01+03:00
Звезды

Елизавета Боярская: «Сидеть дома и заниматься семьей - это то, о чем мечтала давно. И абсолютно счастлива»

Популярная актриса ответила на вопросы зрителей на странице Театра Наций в соцсетях
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Елизавета БоярскаяЕлизавета БоярскаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Когда и артисты, и публика оказались в одинаковой ситуации - все мы сейчас дома на самоизоляции, появилась возможность пообщаться друг с другом онлайт. И ответить на разные вопросы довольно искренне. Для Елизаветы Боярской, по ее же словам, - это все равно что связь с «большой землей».

О ЗРИТЕЛЯХ - МОСКОВСКИХ И ПЕТЕРБУРГСКИХ

- В Петербурге более суровый, более критичный зритель, по-моему, - считает Боярская. - Правда есть такая странная особенность: московские артисты очень нервничают, когда выступают перед петербургской публикой и так же наоборот, когда артисты из Петербурга приезжают на гастроли в Москву. На самом деле это, конечно, предрассудки, но немножко такое есть. Я играю спектакли и в Москве, и в Петербурге, поэтому у меня страха нет.

ОБ АКТЕРСКОМ РАЙДЕРЕ

- Про райдер в театре смешно говорить. Мы одна большая команда и все на равных, питаемся в одной столовой, постоянно общаемся с гримерами, монтажерами, осветителями без всякого ранжира. Тем более я очень люблю общение. Даже в страшном сне не могу представить, что буду сидеть в гримерке одна. Закулисная жизнь - неотъемлемая жизнь театра. Она богатая и очень важная, состоит из отношений с друзьями и коллегами. Я обожаю ездить на гастроли.

На съемках в кино – да, мне предоставляют отдельный вагончик. Но это мой потолок по части привилегий. Больше и не надо. Все остальное из актерских райдеров: ароматические свечи, особая минеральная вода, массажер для спины, определенные фрукты - это, на мой взгляд, загибы, без которых можно обойтись. Ты все-таки не отдыхать приехал, а работать.

ПРО АКТЕРСКУЮ СЕМЬЮ

- У меня не было планов становиться актрисой, только в 16 лет приняла такое решение. В детстве даже страшно об этом было подумать. Выступать на публике для меня было наказанием, я не любила напоказ читать стихи. Выходила на сцену только, когда занималась хореографией, и это было коллективное творчество. Но среда, в которой росла, окружение родителей, не только актеров, но и операторов, художников, режиссеров, их разговоры, которые впитывала, даже если незаметно в углу играла в Барби, - все это повлияло.

О ВПЕЧАТЛЕНИИ ВЫСОКОМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА

- Я не строгий человек. Просто, когда попадаю в среду незнакомых людей, я стесняюсь. Люди могут принять это за высокомерие, надменность. Но все это из-за моего зажима. Я держу дистанцию, не хочу быть навязчивой, избыточно общительной, потому что не знаю новых мне людей, любят ли они разговаривать и на какие темы, или предпочитают помолчать, не знаю их чувство юмора. Поэтому сперва присмотрюсь, прислушаюсь и только потом… «внедрюсь». Но когда потихоньку знакомлюсь, проявляются другие мои качества. Я люблю легких в общении людей, даже им немного завидую. Во мне это тоже есть, но проявляются только в своем кругу.

ПРО САМОИЗОЛЯЦИЮ

- Многие сейчас жалуются, что сходят с ума от безделья, от лени, от того, что вынуждены сидеть дома. Я же совсем не схожу с ума. Совершенно не хочу ничего репетировать! Мы только что почти выпустили спектакль «Братья Карамазовы» в Малом драматическом театре в Петербурге. Премьера была запланирована на 11-12 апреля. Когда она будет теперь непонятно. Но перед тем, как уйти на карантин, мы успели сыграть спектакль для своих зрителей. Так что репетиций было много, и я успела ими насладиться.

Думала, что на карантине появится время, чтобы заняться собой, время на чтение, на фильмы. У меня целый список сериалов и фильмов, которые должна посмотреть. Собиралась начать учить новый иностранный язык, заняться физкультурой, делать маски и маникюр самостоятельно. Ан нет, двое детей, муж… Няни и помощницы разъехались. Поэтому режим у меня такой: просыпаюсь, готовлю еду, кормлю семью, мою посуду. Гуляю с ребенком во дворе, укладываю его спать, снова готовлю и мою посуду… Пока младший спин, со страшим делаю уроки. Короче, времени на то, что запланировала, пока нет. Правда много смотрю мультиков с детьми. Тут посмотрела про слонёнка Дамбо и ужасно плакала, просто рыдала. Поздно вечером мы с Максимом (Матвеевым – Ред.) иногда смотрим интересные фильмы и сериалы, но пока не так много, как хотелось бы.

Дни пролетают. Я не ожидала, что дома может быть так много дел. Не люблю слово домохозяйка. Но женщины, которые создают уют в доме, - настоящие героини, потому что это очень тяжело, в том числе физически. Я не все успеваю, не все у меня получается. Но я абсолютно счастлива, что дома, что занимаюсь семьей. Это то, о чем я мечтала давно. Мы так много времени вместе проводим только в отпуске.

Конечно, это ужасно, что все это произошло такой ценой. Но надеюсь, что коронавирус и карантин скоро закончатся. И мы с вами снова сможем общаться в зрительном зале.

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Концерты отменены, гастроли перенесены. Целая армия артистов сидит без работы. Зато появилась заметная активность в Инстагараме. Многие рассказывают поклонникам, как справляются с безделием, креативят и шутят.

Например, актриса Большого драматического театра им. Г.А Товстоногова Карина Разумовская решила отрекламировать украшения. Надела их все на себя и опубликовала фотографию. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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