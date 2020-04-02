2020-04-02T20:03:37+03:00
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил срочно разгрузить СИЗО и колонии из-за угрозы коронавируса

Заменить заключение можно залогом
Влад СМЕРТИН
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Борис Титов предлагает срочно отпустить часть содержащихся в СИЗО людейБорис Титов предлагает срочно отпустить часть содержащихся в СИЗО людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает срочно отпустить часть содержащихся в СИЗО людей, чтобы избежать распространения среди них COVID-19.

- Сейчас сама жизнь подталкивает нас к разумному шагу. Нужно выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которых обвиняют по преступлениям в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, - заявил Борис Титов. – И домашний арест тоже можно заменить на залог.

Бизнес-омбудсмен ссылается на то, что следственные действия сейчас все равно затруднены, суды работают с серьезными ограничениями. Кроме того, границы страны закрыты, так что подследственные никуда не сбегут. Зато они смогут самоизолироваться дома в безопасных условиях и также поддержать работу своего бизнеса.

- Условия содержания в СИЗО такие, что стоит туда попасть одному инфицированному, через 2-3 дня заболеют все. И к сотрудникам ФСИН это относится так же, как к арестованным, - уверен общественный представитель бизнес-омбудсмена по защите прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы Юрий Осипенко.

По его словам, разгрузить стоит не только СИЗО, где подследственные ждут суда, но и колонии, где люди уже отбывают наказание.

- Это возможно, если соблюдать права граждан на условно-досрочное освобождение, - считает Осипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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