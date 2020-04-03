Анекдоты: А я при советской власти отлично жил! Лежал целыми днями, ел от пуза, в ванне с уточкой играл, пеленки мне родители регулярно меняли
В России школы закрываются, и дети переходят на домашнее дистанционное обучение. Объяснять материал младшеклассникам придется родителям. Многим из них теперь предстоит узнать, что проблема была не в учителях.
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Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, - не верьте!
Детей она может оставить с соседкой.
Мужа - никогда...
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Шутка из интернета.
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Коронавирус в Одессе.
- Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время - мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!
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Я обращаюсь сейчас к тем, кто не закупился гречкой, не затарился туалетной бумагой и прошел мимо макарон. Если вы читаете это - вы и есть Сопротивление.
ИСТОЧНИК KP.RU