Анекдоты: А я при советской власти отлично жил! Лежал целыми днями, ел от пуза, в ванне с уточкой играл, пеленки мне родители регулярно меняли

В России школы закрываются, и дети переходят на домашнее дистанционное обучение. Объяснять материал младшеклассникам придется родителям. Многим из них теперь предстоит узнать, что проблема была не в учителях.

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Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, - не верьте!

Детей она может оставить с соседкой.

Мужа - никогда...

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Шутка из интернета.

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Коронавирус в Одессе.

- Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время - мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!

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Я обращаюсь сейчас к тем, кто не закупился гречкой, не затарился туалетной бумагой и прошел мимо макарон. Если вы читаете это - вы и есть Сопротивление.