Домашняя весна

Помните детский стишок? «Нелегкая это работа - из болота тащить бегемота!»

Как без потерь вытянуть огромную страну из трясины коронавируса, в которой тонет весь мир?

Перед Путиным накануне нового обращения к гражданам страны стоял очень непростой выбор. Даже более того - это был выбор из числа тех, которые не пожелаешь никому.

На одной чаше весов вопрос - можно ли рисковать здоровьем жителей страны, сокращая или даже останавливая режим изоляции?

А на другой - можно ли продлевать нерабочий период, вгоняя и без того припавшую из-за рухнувших цен на нефть экономику в еще больший ступор?

Что из этого выбрали бы вы на месте президента?

Рискнули бы ради экономики?

Или ужесточили бы меры ради того, чтобы не попасть под удар вируса?

Путин выбрал жизнь и здоровье людей и честно об этом сказал.

Не стал играть со сроками - «Еще на неделю», «Или, может, на 14 дней?», а заложил сразу столько, сколько требуют и явно советовали президенту медики.

Да, для многих жителей страны, которые узнали, что им еще месяц предстоит фактически просидеть дома, это был фактически шоком.

Для бизнеса, который узнал, что ему еще месяц не удастся вернуться к нормальному функционированию, шок еще больший.

Но это были правила игры, объявленные сразу, чтобы все знали, чего им ждать.

И лучше, объявив месяц, через две недели при благоприятном исходе смягчить ситуацию, чем сделать наоборот.

Но самое главное, Путин сделал так, чтобы коронавирус унес как можно меньше жертв. Все остальное - дело наживное.

Проценты ВВП и бюджета - федерального или семейного - наверстаем, а здоровье - не купишь.