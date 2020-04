COVID-19: шансы заразиться зависят и от группы крови и от генетической предрасположенности

Везет тем, у кого I группа

Похоже, что новый коронавирус SARS-CoV-2 – виновник пандемии, опасного инфекционного заболевания COVID-19, все-таки действует избирательно. Как минимум, в зависимости от групп крови потенциальных жертв. Хотя не исключено, что они - жертвы – изначально были более восприимчивыми к заражению. На генетическом уровне. Данные, которые поступают от исследовательских групп, свидетельствуют и о том, и о другом.

Ученые Академии медицинских наук Китая взяли анализы крови у 2173 пациентов трех больниц в Шеньчжене и Ухане с подтвержденным диагнозом COVID-19. Почти 38 процентов из них имели II группу крови (А). Доля остальных групп едва превышала 25 процентов. Пациентов с I группой (0) было меньшинство.

Исследователи взяли анализы и у 206 скончавшихся больных. У 85 из них была II группа крови. Это доля в 41 процент.

Полученные результаты показались китайцам убедительными. Они опубликовали их в библиотеке препринтов MedRxiv и сделали вывод: наиболее уязвимы для их – китайского – коронавируса люди с II группой крови. Такие и болезнь переносят тяжелее других.

Самые стойкие те, у которых I группа. Остальные находятся где-то посередине.

Кстати, аналогичную закономерность подмечали медики из Гонконга еще в 2002 году. Уверяли, что и вирус SARS-CoV – атипичной пневмонии - тоже предпочитает тех, у кого II группа крови.

-Вопросы крови - самые сложные вопросы в мире, - пророчески говорил Коровьев, один из героев романа "Мастер и Маргарита", правда, чуть по другому поводу.

Потенциальных больных чуть успокоила Гао Юнгдай (Gao Yungdai) – специалистка по крови из Лаборатории экспериментальной гематологии города Тяньцзинь (State Key Laboratory of Experimental Haematology in Tianjin). По её словам, которые приводит газета South China Mornig Post, исследования коллег были не настолько обширны, чтобы считать их совсем уж убедительными. Мол, более 2 тысяч человек – это конечно много, но исчезающе мало по сравнению с общим числом заболевших (их уже более миллиона – прим. авт.).

Гао растолковывает: II группа крови – отнюдь не приговор, а I – не абсолютная гарантия от заражения. Предохраняться надо и тем и другим – как минимум, чаще мыть руки.

Любая обнаруженная закономерность нуждается в дополнительном подтверждении.

Спасительная ДНК существует

В одних странах больных больше, чем в других – США, Италия, Испания – тому печальные примеры. Подобная ситуация - клиническая картина, как говорят медики, дает им основание предполагать, что одни люди более восприимчивы к коронавирусной инфекции, чем другие. Генетически восприимчивы. У одних – здоровых молодых людей - SARS-CoV-2 легко проникает в клетки, у других с трудом. Одни даже не замечают, что заболели, а других вирус «валит» так, что они попадают в реанимацию. В чем тут дело?

Большинство генетиков уверены: феномен связан с какими-то особенными участками ДНК этих людей. Но с какими именно?

Ученые уже задали себе этот вопрос, считая его ключевым. Ответ пока не получили, но обширные исследования начали. В них вовлечены крупные генетические банки данных, включая британский – один из «богатейших» в мире - и ведущие НИИ из разных стран. Например, финский Институт молекулярной медицины Хельсинского университета (University of Helsinki’s Institute for Molecular Medicine Finland), американский Институт Брода (Broad Institute), Гарвардский (Harvard University) и Стэнфордский (Stanford University) университеты, итальянский Университет Сиены (University of Siena).

Генетические отличия, а стало быть, предрасположенность или, наоборот, устойчивость к заражению COVID-19, ученые намерены выявить, сравнивая геномы тяжело заболевших и тех, кто переносит болезнь легко или вообще не демонстрирует никаких ее симптомов. Такое тоже бывает.

то-то в генах определенно есть - в смысле привлекательности для вирусов. Но что?

- Все люди по-разному реагируют на один и тот же возбудитель. Есть высоко восприимчивые, а есть такие, кто менее восприимчивы, — еще 23 марта заявлял главный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико на пресс-конференции в Москве. И тем самым поддерживал – словесно - генетиков, занятых поиском особенностей взаимодействия ДНК коронавируса и атакованных им людей.