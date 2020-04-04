Космический мусор на орбите Земли подсветят LED-лучами

Проблема космической экологии, связанная с накоплением на околоземной орбите обломков вышедших из строя аппаратов, космических зондов и их обломков, становится одной из основных при освоении человечеством ближнего космического пространства.

Датский дизайнер и художник Дан Роузгаард решил привлечь внимание на эту растущую по масштабе проблему необычным способом - путем установки новой художественной инсталляции Space Waste Lab, представляющей собой “лабораторию” с мощными LED-лучами, указывающими в направлении движения наиболее крупных частей космического мусора на орбите. При этом данные система получает непосредственно от системы слежения за космическим мусором, которые предоставляются Европейским космическим агентством (ЕКА).

Space Waste Lab представляет собой не просто красивый художественный прием, но и является полноразмерным и масштабным проектом по избавлению околоземного пространства от скопления космического мусора. Космическая инсталляция - лишь первый шаг, далее художник планирует избавляться от мусора неординарным способом. Они предлагает использовать технологию, которая уже работала в другом его проекте по очистке городского смога под названием Smog Free Towers – выпуская положительно заряженные ионы в атмосферу, которые крепятся к загрязняющим веществам, притягивая их обратно в систему с целью последующей очистки.

Напомним, в России запатентовали космический аппарат, который будет собирать и перерабатывать мусор в космосе. Устройство получило два патента. Сейчас только около 6% из вращающихся вокруг Земли космических объектов являются действующими аппаратами, все остальные - мусор. По разным оценкам суммарный вес космического мусора доходит до 5000 тонн, а общее число фрагментов — до 100 тысяч.