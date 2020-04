Концерт на диване: Little Big, Баста, Билли Айлиш, Гарик Сукачев и другие музыканты, которые бесплатно выступят онлайн

Музеи организовывают виртуальные туры. Театры показывают спектакли и оперу в Youtube. А музыканты уже начали давать концерты онлайн. Одной из первых была группа IOWA. Теперь сразу несколько групп и артистов готовы выступить в интернете на радость публики (ну и за гонорарчик, конечно). «КП» представляет небольшую афишу предстоящих событий.

«Вечерний Unplugged» Креатив Первого канала. Открытая площадка для акустических выступлений. Видимо, программа будет идти каждую неделю. И обещает стать успокоительной пилюлей в сложные для страны времена. Попасть на живой концерт сейчас сложно, а «Вечерний Unplugged» покажет бесплатно выступления популярных артистов: Гарика Сукачева, Басты, группы Uma2rman, Полины Гагариной, Дианы Арбениной, Евгения Маргулиса, Валерия Сюткина, Димы Билана, Пелагеи, Сергея Галанина, Петра Налича и других.

Где смотреть: Первый, пятница, 0.15

Little Big

Главные артисты этой весны, питерская команда Little Big, что представит Россию на онлайн-версии «Евровидения-2020», тоже выступят в карантинном режиме. Рейв-группа согласилась сыграть для камер «Яндекса» (очевидно, небесплатно) свои главные хиты. Солист Илья Прусикин, отметивший 8 апреля 35-летие, споет UNO, Skibidi, Go Bananas, I'm OK и другие модные треки.

littlebigband Little Big дадут концерт в прямом эфире

Где смотреть: Яндекс.Эфир, 11 апреля, 20.00

Uma2rman

На майский концерт нижегородской группы Uma2rman в «Главклубе» билеты от 1200 до 5500 рублей. А во время карантина — бесплатно! Авторы хитов «Прасковья» и «Ночной дозор» братья Кристовские, некогда дебютировавшие на концерте Земфиры, тоже решили не закисать без выступлений. И отыграют полноценный сет «Мы вместе» в пользу пожилых людей. Благотворительное выступление состоится при помощи фонда «Росконгресс».

- Группа Uma2rman в онлайне представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов, - объяснил оргкомитет. - Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса.

Слушатели тоже смогут помочь нуждающимся, сделав сделав пожертвование на сайте фонда «Росконгресс». Все полученные в результате концерта средства пойдут на адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов пожилым людям.

Где смотреть: «Яндекс. Эфир», телеканал О2 , платформы фонда «Росконгресс»

Билли Айлиш, Стиви Уандер, Green Day и все-все-все

Концерт «One World: Together at Home» («Единый мир: Дома вместе») может стать альтернативой знаменитому мегавыступлению Live Aid на Уэмбли в 1985 году. Тогда на сцену вышли все самые популярные музыканты, включая Queen и Мадонну. Все они собирали деньги в поддержку пострадавших от голода жителей Эфиопии.

Теперь 18 апреля пройдет грандиозный онлайн-концерт в рамках борьбы с коронавирусом. В нем примут участие практически все самые известные артисты современности: Билли Айлиш, Элтон Джон, Стиви Уандер, Андреа Бочелли, музыканты Green Day и Coldplay, Пол Маккартни и другие. Помогает организовывать мероприятие Леди Гага. Как считает певица, музыканты хотят выразить благодарность «всем медицинским работникам по всей стране и во всем мире, которые находятся на передовой во время вспышки Covid-19».

Где смотреть: 18 апреля, каналы ABC, NBC, ViacomCBS Networks, а также в Youtube, Instagram и других социальных сетях.