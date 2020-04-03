В Московской области две школьницы сбежали из дома и утонули

Первого и второго апреля полиция поселка Зеленоградского, что находится в Пушкинском районе, усиленно занималась поиском двух семиклассниц. Родители девочек обратились в местное МВД после того, как их дети не вернулись с прогулки. В обеих семьях родители уверяли, что школьницы раньше никуда не исчезали, а если и уходили гулять надолго, то обязательно предупреждали или звонили по телефону.

- Алисе и Вике по 13 лет. Они давно дружат, мы и подумать не могли, что они могут убежать. Алиса часто ходила к дому Вики, потому что недалеко от него протекала речка, а еще там есть пруд, на котором девочкам запрещалось играть, – рассказали в полиции родители.

- В полицию поступили подряд сообщения о том, что пропали две ученицы седьмого класса Зеленоградской средней школы. По словам родителей, девочки дружили и постоянно гуляли вместе. Поселок небольшой, да и школьницы, по словам соседей и родителей, далеко от дома никогда не уходили, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Более чем через сутки, второго апреля, полиция обнаружила девочек. К сожалению, обычная прогулка закончилась трагически. Тела школьниц находились в 4 метрах от берега в местном техническом водоеме. Девочки были в одежде, а на теле при первом осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти. Как пояснил судмедэксперт, смерть наступила еще 1 апреля.

Сейчас полиция проводит проверку, а тела школьниц отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.